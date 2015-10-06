欧洲汇市：英镑走势迟滞，数据疲弱令市场推迟英国央行升息预期

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
“如果经济疲软持续--而考虑到外部不利因素，这是很有可能的，英国央行将很难有理由近期升息，”HiFX分析师Andy Scott表示。
本周稍晚英国央行货币政策委员会将举行会议，虽然外界普遍预期将维持利率在纪录低点不变，但货币政策委员会(MPC)委员麦卡弗蒂可能是唯一支持升息的委员。
九名委员中的其他成员可能不会支持升息。上周五美国的非农就业数据打击了美联储今年升息的预期之后，英国升息的预期也降低。
“英国疲弱的经济数据成为导致央行升息预期推后的因素，加大了英镑的压力，”FXTM分析师Lukman Otunuga表示。
“从技术分析来看，英镑/美元在日图上仍然偏空，许多人认为1.5100美元水平可能是底部。”(完)
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全部现汇报价 (编译 于春红/李春喜 审校 蔡美珍/王洋)
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
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