欧洲汇市：英镑升至1.52美元之上，但英国数据疲弱拖累其兑欧元走低

路透伦敦10月6日 - 英镑兑美元周二涨0.4%，因在对全球经济复苏前景的疑虑与日俱增之时，投资者对美国联邦储备理事会(FED/美联储)何时升息感到焦虑。

国际货币基金组织(IMF)周二下调了全球经济成长预期，称受疲弱的商品价格和中国经济成长放缓影响，警告称需要加强旨在增加需求的政策。这是该组织今年以来第二次下调经济增长预期。

美联储在9月份会议上维持利率不变，称中国经济放缓是影响其决定的原因之一。上周公布的疲弱的就业数据令投资者将升息预期押后至2016年初。美元汇价中已经消化了很高的12月升息几率，因此美元受压。

英镑兑美元 升至1.5210美元，从上周四触及的五个月低点1.5107反弹，但英镑表现不如欧元，此前英国公布的经济数据疲弱，已促使市场将英国央行收紧货币政策的时间预期，朝明年底推迟。

IMF下调了英国增长预期，预计今年英国经济增长2.5%，2016年增长2.2%。

周一英国公布的服务业采购经理人指数(PMI)远逊于预期，分析师因而下调了第三季英国经济成长率预估；周二英国公布的数据显示，英国9月房价下跌，凸现消费者需求低迷。

欧元兑英镑 涨0.2%至0.74英镑。

“如果经济疲软持续--而考虑到外部不利因素，这是很有可能的，英国央行将很难有理由在近期升息，”HiFX分析师Andy Scott表示。

本周稍晚英国央行货币政策委员会将举行会议，虽然外界普遍预期将维持利率在纪录低点不变，但货币政策委员会(MPC)委员麦卡弗蒂可能是唯一支持升息的委员。

九名委员中的其他成员可能不会支持升息。上周五美国的非农就业数据打击了美联储今年升息的预期之后，英国升息的预期也降温。

“英国疲弱的经济数据成为导致央行升息预期推后的因素，加大了英镑的压力，”FXTM分析师Lukman Otunuga表示。

“从技术分析来看，英镑/美元在日图上仍然偏空，许多人认为1.5100美元水平可能是底部。”(完)

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