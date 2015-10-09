欧洲汇市：英镑兑欧元大跌1.2%，数据巩固推迟升息预期

路透伦敦10月9日 - 英镑周五跟随美元兑欧元的跌势，公布的数据进一步支持了英国和美国将暂不升息的押注，英镑兑欧元重挫逾1%。

此前数据显示英国8月贸易逆差高于预期，同时8月建筑业产出同比及环比皆意外下降。昨日美国联邦储备理事会(美联储/FED)公布的会议记录基调谨慎。

8月建筑业产出较上年同期下降1.3%，令英国经济复苏脚步受到质疑，英国经济复苏曾令市场预期英央行将在今年底左右升息，但目前这种预期降温。

这与英央行总裁卡尼周四的讲话形成鲜明对比; 卡尼周四表示，英国央行未必会等美国联邦储备理事会(美联储/FED)升息后再上调利率。

这推动英镑兑美元在伦敦盘初上涨0.2%，但在数据公布后重新回落。

1519GMT，英镑兑美元 跌0.2%，报1.5314美元。英镑兑欧元 重挫1.2%至0.7425英镑。

“今日的走势体现出市场对卡尼的信任有多低。如果人们相信他说的，英国央行有可能率先升息，那么英镑应该转眼间就会升至1.55美元，”一家伦敦银行的资深交易员说。

“显然没人相信他。”

英镑后市还有其他担忧。保守党本周的党大会掩盖了内部对英国是否续留欧盟的分歧。一些交易员认为，举行脱欧公投前的未来一年左右时间，将凸显英国的较长期弱点。

“本周英国首相卡梅伦并未提及欧洲，便说明了一切。未来12个月内这将成为重大问题，”一家跨国银行的资深交易员说。(完)

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