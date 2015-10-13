欧洲汇市：通胀数据导致英镑走势逆转，回吐啤酒业并购激发的涨幅

英国CPI数据公布前，英镑兑欧元和美元下跌约0.5%，数据公布后进一步下跌。英国央行货币政策委员会(MPC)委员弗利葛首次出席议会的评论也打击了英镑。

“无论什么原因，数据公布前英镑遭到一波实质攻击，这使得英镑走势转差，”一家国际性银行驻伦敦的交易员表示。“弗利葛刚才的讲话可能也对英镑没什么帮助。”

0839 GMT，英镑兑美元 日内下跌0.8%至1.5236美元，兑欧元 跌至0.7464英镑。

数据公布后，英债期货 跳涨约10个跳动点至日高118.90。

弗利葛表示，英国央行的下一步利率调整可能是升息，但强调可能是暂时性的，他同时指出经济增长面临国内和国际上的若干不利因素。(完)

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