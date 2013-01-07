欧洲汇市: 英镑兑美元持稳,预料可能进一步走低

* 英镑兑美元持稳,跟随欧元涨势

* 投资人将聚焦周四将举行的英国央行及欧洲央行会议

* 对美联储将提前结束QE3的传言很可能支持美元兑英镑

路透伦敦1月7日 - 英镑兑美元周一持稳,但可能进一步下跌,市场臆测美国联邦储备理事会(美联储,FED)可能提前结束货币宽松计划.

英镑兑美元 跟随欧元/美元反弹之势,尾盘持稳,报1.6066美元,高于周五触及的1.6010美元的三周半低点.交易商说,英镑在1.60美元有买盘支持.

不过,一些分析师称英镑可能进一步承压,延续上周在美联储12月会议记录显示部份决策者考虑最早在今年中止购债计划引发的英镑跌势.

"较之英镑,我青睐美元,而且仍倾向在英镑/美元上升时卖出,"CIBC World Markets汇市策略部主管Jeremy Stretch说.

"美国经济可能出现合理增长,且表现仍将远好于其他主要经济体,"他说.

美联储官员本周将发表讲话,很可能将进一步阐明他们对美联储最终撤走货币宽松政策的看法,美元料从中寻找指引.

结束资产购买计划行可能全线提振美元,因资产购买计划通常不利货币汇率.

市场忧虑疲弱的英国经济增长令英镑前景蒙上阴霾.周五公布的12月数据显示,在经济中占据重大比重的服务业两年来首次萎缩,暗示英国第四季经济可能萎缩.

本周初没有重大的英国数据公布,市场将焦点放在英国央行周四的利率决定.市场广泛预期央行决策者将保持利率及资产购买规模不变.

市场也密切关注同日欧洲央行政策会议,会议消息可能将支持英镑兑欧元,一些投资人预期欧洲央行总裁德拉吉在会议后记者会上将暗示未来将会减息.

欧元兑英镑 尾盘升0.1%至0.8141英镑,脱离上周触及的三周半低点0.8086英镑.(完)

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