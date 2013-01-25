欧洲汇市: 英镑因英国GDP数据疲弱而下跌,后市易进一步下滑

* 英国去年第四季经济萎缩0.3%,预估为萎缩0.1%

* 英镑兑走强的欧元下挫至13个半月低位

* 英镑贸易加权指数触及10个月低位,兑美元跌至五个月低位

* 忧虑英国经济,英镑将面临续跌风险

路透伦敦1月25日 - 英国周五公布去年第四季经济萎缩幅度较预期严重,拖累英镑兑欧元挫至逾一年低位,兑美元下挫至五个月低点.

英国去年第四季经济萎缩0.3%,远多于分析师原先预期的萎缩0.1%,且将英国进一步推近"第三次经济衰退".

数据令英镑下跌,因投资人对英国将失去AAA信贷评级的前景,以及英国央行可能选择再放宽货币政策的忧虑加重.

"英国看上去更像欧洲的二线经济体,真的开始很糟糕,"FOREX.com研究部董事Kathleen Brooks.

"英国可能陷入第三次经济衰退,没有理由买入英镑."

欧元兑英镑 上涨0.6%,至0.8517英镑,稍早触及0.8536英镑,为2011年12月中来的最高,此水平也是从2008年高位至2012年低位的跌势的38.2%费波纳奇回档技术位.

若欧元在这水平继续上升,交易商说,欧元将面临据报在0.8550英镑的期权障碍的强大阻力.

英镑兑欧元扩大跌幅,是因为英国和德国经济形成对比,英镑经济数据疲弱,而德国调查显示该国企业信心的升幅远高于预期.

多家银行将在下周偿还欧洲央行的约1,370亿欧元三年期贷款,选择提前返还资金,显示至少有部分金融体系正恢复稳健. 消息也提振欧元.

英镑全线下跌,令英镑贸易加权指数 跌至80.9的10个月低点,之后回升至81.1.

英镑兑美元 触及1.5745美元的五个月低位,之后反弹至1.5813美元,尾盘升0.2%.

FOREX.com的Brooks表示,英镑远低于关键技术水平200日移动均线切入位1.5904美元,英镑将可能跌向7月底触及的大约1.54美元.她说,欧元可能升向0.87-0.88英镑.

英镑兑欧元从年初迄今下跌超过5%.

"在欧元区资产市场趋稳后,英镑特别容易受到投资人出脱避险头寸所拖累,"摩根士丹利分析师在致客户的研究报告中说.

"英国持续无法实现财政目标,有关货币政策的讨论和首相卡梅伦承诺就英国是否退出欧盟进行公投,所有因素都可能令英镑承压."

在周五英国公布令人失望的GDP数据后,分析师表示,市场将关注下周公布的经济数据,特别是英国1月制造业采购经理人指数(PMI).(完)

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