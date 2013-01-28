欧洲汇市: 英国经济忧虑打压英镑,市场关注基本面

* 英镑兑欧元触及逾一年来最低

* 英国经济不断走弱,继续向英镑施压

* 对英国央行再放宽政策的预期打压英镑

* 英镑贸易加权指数触及10个半月低位

路透伦敦1月28日 - 英镑兑欧元周一跌至逾一年低位,兑美元挫至五个月低点,因担忧英国经济疲弱,及预期该国将推出更多货币宽松政策.

欧元兑英镑 升0.6%,触及0.85655英镑,此为2011年12月来的最高水平,欧元升穿了据报在0.8550英镑的期权障碍.

英镑兑美元 下跌0.6%,触及1.5697美元,此为8月底来的最低位.英镑跌穿据报在1.5700美元的期权障碍,且持续处于该水平下方,目标将可能在8月16日低位1.5636美元.

英国央行数据显示,英镑全线下跌,拉低英镑贸易加权指数 至80.6的逾10个月低位.

周五数据显示英国可能陷入"第三次衰退",且有关本年稍后将出任英国央行总裁的卡尼可能再次放宽政策以刺激经济的传言,使英镑的跌势加速.

目前出任加拿大央行总裁的卡尼称,主要经济体的货币政策还没有"耗尽,"他的讲话令经济疲弱时,给予更多时间让通胀下跌至目标水平的预期升温.

"英国经济不济,而且下一任央行总裁似乎将推出举措刺激经济增长,因此,我们预期英镑兑美元将下滑,且英镑兑一篮子货币也走软,"渣打银行汇市策略师Ned Rumpeltin说.

技术分析师称,如果英镑持于其200周移动均线切入位0.8533英镑上方,这意味着欧元可能会进一步上涨,可能升至0.8665英镑,此为2011年11月底的高位.

美国商品期货交易委员会(CFTC)最新数据显示,投资者已降低在英镑的净多头头寸.

下周英国央行将进行政策会议,且之前公布的第四季GDP数据疲弱,央行决策者可能考虑推出进一步量化宽松政策.

本周焦点在周五公布的英国1月制造业数据,将为英国2013年经济开局表现带来线索.

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