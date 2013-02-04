欧洲汇市: 英镑兑欧元反弹,因投资人获利了结令欧元下跌

* 英镑兑欧元在上周大跌后反弹

* 英镑仍容易下跌,特别是兑美元

* 关注英国服务业PMI,英国央行会议和卡尼在议会的证词陈述

路透伦敦2月4日 - 英镑兑欧元周一上涨,扳回上周跌至15个月低位的一些跌幅,因市场人士对欧元近期涨势锁定获利.

疲弱的西班牙数据,以及西班牙和意大利政治的不确定性也令欧元承压.分析师称,这可能扶助英镑兑欧元未来几周进一步上涨.

不过,分析师说,因忧虑英国经济,英镑仍容易下跌,特别是兑美元.

欧元兑英镑 跌0.9%,至0.8618英镑.欧元从周五升逾1.5%触及0.8717英镑的涨势中回落,当天录得自2009年10月来最大单日百分比升幅.

交易商报称央行及对冲基金买入英镑.欧元下一个短期目标为0.86065英镑,此为1月30日的日内高位.

"进入2月,人们在想欧元兑英镑看来略为过高,他们正获利了结,"苏格兰皇家银行汇市策略师Paul Robson说.

他表示,欧元未来几周可能跌至0.83英镑,今年中料将跌至大约0.80英镑.

英国央行数据显示,英镑贸易加权指数 尾盘报80.3,稍早一度追平上周五触及的79.9的14个月低位.

周一数据显示,英国建筑业采购经理人指数(PMI)持续下跌,萎缩步伐和12月一致,当时跌至去年6月来的最低.

交易商说,该数据对英镑无甚影响,市场焦点放在欧元大幅下跌.

英镑兑美元 升0.2%,至1.5726美元,高于上周初触及1.5674美元的五个半月低位.

本周焦点将在周二公布的英国服务业PMI数据,以寻找英国今年初经济表现如何的线索,市场也关注周四英国央行会议结果,央行预料将维持利率和量化宽松政策规模不变.

下任英国央行总裁卡尼本周稍晚向一英国议会委员会作证词陈述,如果他的讲话暗示他青睐进一步放宽货币政策,也或影响英镑表现.(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

汇市主要消息预告 汇市技术面解析

国际汇市报导 汇率路透调查

所有外汇新闻 指标利率一览

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

英镑报导 瑞郎报导

澳元报导 加元报导

人民币报导 台币报导

亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价

纽约盘现汇报价 全部现汇报价