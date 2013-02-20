欧洲汇市: 英国央行可能进一步放宽政策的前景拖累英镑走软

中美贸易：美国对中国进口铝箔发起双反调查会致产业两败俱伤--中国商务部
路透北京3月29日 - 针对美国商务部决定对自中国进口的铝箔发起反倾销反补贴调查，中国商务部周三称，不合理地使用贸易救济措施，不仅损害中国铝箔企业出口利益，也会削弱美国下游产业的竞争力，不利于美国国内就业，还会影响广大美国消费者的福利，最终导致中美相关产业两败俱伤。
* 英国央行会议记录意外显示三位委员投票支持进一步放宽政策
* 会议记录打压英镑贸易加权指数跌至17个月低位
* 对英国通胀和信用评级的担忧将导致英镑进一步走低
* 英镑可能跌向2010年低位约1.42美元
路透伦敦2月20日 - 英镑周三大幅走软,预计将进一步回落,因看起来,英国央行较预期更接近放宽货币政策,且并不急于遏制通胀.
英镑的普跌之势拖累英镑贸易加权指数回落至17个月低位,之前公布的英央行会议记录显示,即将离任的总裁金恩,以及另外两位政策委员投票支持进一步扩大资产购买计划规模,该计划是量化宽松政策的一部分.
央行委员会以6:3的比率投票反对扩大量化宽松规模,预期比率为8:1.
决策者还考虑了扩大资产购买范围的可能性,这对英镑尤为不利,因增加向经济注资的规模将导致货币供应增加,利率走低.
"英国央行已经改变了规则.他们目前表示,尽管通胀攀升,仍在考虑扩大量化宽松规模,很显然,英镑肯定会走软,"摩根士丹利的全球汇市策略部主管Hans Redeker表示.
英镑兑美元和欧元 下跌近1%,兑美元触及近八个月低位1.5281美元.而欧元/英镑跳升至2011年10月底以来最高0.87645英镑.根据英国央行提供的数据,英镑贸易加权指数 跌至78.7.
英镑跌势使其在未来六个月可能进一步走低,跌向2010年中以来未见的水平.
"如果英国央行继续保持目前的政策立场,你不得不考虑英镑可能在未来几个季度跌至1.40/$1.42美元,"摩根士丹利的Redeker表示.
英国央行还暗示,准备允许通胀保持在2%之上的时间超过其政策使命规定的两年时限.
英镑/美元承受的抛压可能加剧,如果今日稍后公布的美国联邦储备理事会(FED,美联储)会议记录显示,美国经济增强,并暗示将在未来收紧政策,与英国央行的会议记录形成鲜明对照.(完)
路透北京3月29日 - 针对美国商务部决定对自中国进口的铝箔发起反倾销反补贴调查，中国商务部周三称，不合理地使用贸易救济措施，不仅损害中国铝箔企业出口利益，也会削弱美国下游产业的竞争力，不利于美国国内就业，还会影响广大美国消费者的福利，最终导致中美相关产业两败俱伤。
路透东京3月29日 - 日本央行审议委员佐藤健裕称，为了提高日本偏低的长期通胀预期，必须在放松货币政策的同时，实施劳动力市场改革和其他能提振日本增长潜力的措施。
路透首尔3月29日 - 韩元兑美元 周三盘初持稳，因当地出口商月底美元卖盘，抵消了美元受有关今年美国进行更多升息的预期提振的涨势。 0159 GMT，韩元兑美元 报1,114.0，基本持平于周二收盘时的1,113.0。 美元周三自四个半月低位回升，3月美国消费者信心升至逾16年高位。 NH Futures外汇分析师Park Sung-woo表示，“虽然美国经济数据显示美国经济稳健，但多数市场参与者 似乎认为美元随时会转跌。” 韩国股市也波澜不惊，综合股价指数 持稳在2,164.13点。 接近中午时，外资买超173亿韩元(1,554万美元)韩股，有望连续第三日买超。 运输设备类股指数 跌1.2%，现代汽车 跌逾1%，现代摩比斯 跌近3%。 SK海力士 上涨2.5%，因寄望其季度获利创新高。 下跌和上档个股分别为464家和319家。