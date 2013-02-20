欧洲汇市: 英国央行可能进一步放宽政策的前景拖累英镑走软

* 英国央行会议记录意外显示三位委员投票支持进一步放宽政策

* 会议记录打压英镑贸易加权指数跌至17个月低位

* 对英国通胀和信用评级的担忧将导致英镑进一步走低

* 英镑可能跌向2010年低位约1.42美元

路透伦敦2月20日 - 英镑周三大幅走软,预计将进一步回落,因看起来,英国央行较预期更接近放宽货币政策,且并不急于遏制通胀.

英镑的普跌之势拖累英镑贸易加权指数回落至17个月低位,之前公布的英央行会议记录显示,即将离任的总裁金恩,以及另外两位政策委员投票支持进一步扩大资产购买计划规模,该计划是量化宽松政策的一部分.

央行委员会以6:3的比率投票反对扩大量化宽松规模,预期比率为8:1.

决策者还考虑了扩大资产购买范围的可能性,这对英镑尤为不利,因增加向经济注资的规模将导致货币供应增加,利率走低.

"英国央行已经改变了规则.他们目前表示,尽管通胀攀升,仍在考虑扩大量化宽松规模,很显然,英镑肯定会走软,"摩根士丹利的全球汇市策略部主管Hans Redeker表示.

英镑兑美元和欧元 下跌近1%,兑美元触及近八个月低位1.5281美元.而欧元/英镑跳升至2011年10月底以来最高0.87645英镑.根据英国央行提供的数据,英镑贸易加权指数 跌至78.7.

英镑跌势使其在未来六个月可能进一步走低,跌向2010年中以来未见的水平.

"如果英国央行继续保持目前的政策立场,你不得不考虑英镑可能在未来几个季度跌至1.40/$1.42美元,"摩根士丹利的Redeker表示.

英国央行还暗示,准备允许通胀保持在2%之上的时间超过其政策使命规定的两年时限.