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债券 | 2013年 3月 8日 星期五 00:14 BJT

欧洲汇市：英镑兑美元上涨，此前英国央行宣布维持政策不变

* 英镑兑美元攀升，此前英国央行维持政策不变

* 英镑涨势料将短暂，扩大QE的风险犹在

* 欧元上涨，此前欧洲央行未就减息作任何暗示

路透伦敦3月7日 - 英镑兑美元周四上涨，此前英国央行决定不重启资产购买计划，导致按照央行将推出更多货币刺激举措的预期建仓的投资人押错了方向。

不过，英镑涨势料昙花一现。许多策略师称，英国央行决定目前按兵不动将只会加剧对央行下月会向经济挹注更多资金的臆测。

　“我们趁英镑上涨卖出，我们不认为英镑涨势将持续超过24小时。经济前景及政策前景均直指央行在未来几个月将买进更多资产，”法国农业信贷银行(Credit Agricole)高级外汇策略师Adam Myers说。

英镑兑美元 从决定公布前的1.4991美元升至1.5083的日内高位。英镑最新升0.3%，至1.5059美元，高于亚洲交易时段触及的1.4965美元的两年半低位。

不过，英镑兑欧元回落，此前欧洲央行维持利率不变，央行总裁德拉吉在记者会上未就未来几个月放宽货币政策作任何暗示。

欧元兑英镑 升0.8%，至0.8705英镑，在英国央行公布政策决定后从0.8633英镑的日内低位反弹。

英国央行决策者投票决定维持3,750亿英镑量化宽松政策规模不变，并将利率在0.5%，和分析师预估一致，尽管许多市场人士之前预期央行将进一步放宽政策。

英镑是2013年表现最差的主要货币之一，兑美元下跌约8%。(完)
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