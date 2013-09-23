欧洲汇市：英镑因对英国央行提前升息的押注增强走坚，英债持稳

* 英镑走坚，1.60美元为英镑/美元支撑位

* 投机客削减英镑空头头寸

* 英国本周将标售史上最长年期的通膨保值公债

路透伦敦9月23日 - 英镑周一普涨，因市场对英国央行将尽早升息的预期越发高涨，近期的迹象显示，英国经济全面复苏。

常规英债小涨，但在本周英国标售史上最长年期通膨保值公债前，通膨保值英债表现稍逊。

英镑兑美元 上扬0.2%，报1.6027美元，9月18日触及1.6164美元的八个月高位，因美国联邦储备理事会(FED/美联储)推迟开始缩减购债规模的时间。

周一，纽约联储总裁杜德利为美联储意外决定维持政策不变进行辩护，他的讲话发表后，英镑兑美元上扬。

美联储上周决定保持购债步伐不变，并下调成长预期，这与英国经济持续复苏，且就业市场和楼市改善的迹象形成对照。

“我们看到，美联储政策决定公布后市场反应过激，因此，现在我们看到英镑汇价正在作一定程度的盘整。市场还未准备好将英镑推至1.6美元之下，这是下档支撑位，因市场有兴趣在跌穿该水平后入市买入，”FOREX.com的研究部董事Kathleen Brooks。

商品期货交易委员会(CFTC)最新数据显示，9月17日当周，投机客削减其英镑空头押注，使英镑空头头寸低于之前一周的水平。

本周无重大英国经济数据出炉，市场将审视美联储官员的讲话。如果联储官员的讲话导致交易商修改对美联储何时开始撤走刺激举措的预期，可能影响美元 表现。

英镑近期表现强劲，因强于预期的英国经济数据促使投资者消化英国央行将在未来18个月升息的预期 ，这早于英国央行预期的2016年。

英镑兑欧元也走强，欧元兑英镑 跌0.3%，报0.8412英镑，跌向上周三触及的八个月低位0.83525英镑。10年期英债/德债收益率差 反弹，接近近期触及的三年高位。

传统英债价格基本持平，10年期英债收益率微跌不到1个跳动点，至2.915%，距离9月11日触及的两年高位3.051%还有一定的距离。

英债表现与德债基本一致。10年期英债/德债收益率差小幅扩阔至99个基点。英债价格相对于美国公债小幅走低，英债/美国公债收益率差一度触及美联储上周公布政策决定以来最阔。

英国通膨保值公债表现不及传统英债，因英国政府将在本周发行史上最长年期的2068年到期通膨保值英债，票息为0.125%。