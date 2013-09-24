欧洲汇市：英镑小跌，因央行决策者对复苏前景持谨慎态度

* 英镑兑美元和欧元下滑

* 英镑要保持涨势，需要更多强劲的经济数据带动

路透伦敦9月24日 - 英镑周二小跌，此前英国央行决策者对该国经济前景表示出些许的担忧，且表示尽管经济近期改善，但利率仍可能保持在低位。

英国央行货币政策委员会(MPC)委员布罗德班特周一稍晚发表讲话时说，英国经济成长意外强劲加速的势头可能很快会放缓。

另一位英国央行货币政策委员迈尔斯称，英国经济还有一些疲软，意味着货币政策不会很快回归正常。

英国央行副总裁塔克周二称，英国央行(BOE)不理解英国生产力为何这么疲弱，将采取“调查式”方法制定政策。

塔克也对英国就业市场持谨慎态度。

这些英国央行官员的讲话拉低英镑兑美元和欧元。英镑兑美元 下跌0.3%，至1.5985美元，交易员称在1.60美元上方有英镑卖盘。

欧元兑英镑 上涨0.3%，至0.84315英镑。尽管德国IFO企业景气判断指数不及预期，但数据对欧元/英镑影响不大。

相反，交易商更关注欧盟向英国农户支付年度农业补贴，这很可能在未来几天压低欧元，扶助英镑表现。

“欧元兑英镑表现将受限，因预期欧盟将向英国农户支付年度补贴，这是欧盟农业政策的一部份，”RBC Capital Markets策略师Elsa Lignos说。

她补充说，在去年的同一周，欧元兑英镑收低大约1%，因预期有大规模的对冲要求。

欧盟向农户直接支付约400亿欧元的年度补贴。其中向英国农户支付25-40亿欧元，预料这笔资金将在未来几天进入外汇市场兑换成英镑。(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

汇市主要消息预告 汇市技术面解析

国际汇市报导 汇率路透调查

所有外汇新闻 指标利率一览

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

英镑报导 瑞郎报导

澳元报导 加元报导

人民币报导 台币报导

亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价

纽约盘现汇报价 全部现汇报价