欧洲汇市：英镑兑美元和欧元上涨，此前英国零售销售数据强劲

* 英镑兑美元上涨，受CBI零售销售数据带动

* 9月零售销售增速为2012年6月来最快

* 周四公布英国第二季GDP终值

路透伦敦9月25日 - 英镑兑美元和欧元周三上涨，此前数据显示英国9月零售销售增速为2012年6月来最快。

英国工业联盟(CBI)周三公布，9月零售销售差值由8月的正27升至正34，预估为24。 这表明消费者需求在夏季持续强劲。

英镑兑美元 上涨0.5%，报1.6078美元，在数据公布前为大约1.6015美元，且升向9月18日触及的八个月高位1.6164美元，当时美联储公布维持购债计划不变，令市场意外。

交易商称，在今日清淡交投中，对冲基金是主要英镑买家。在汤森路透交易平台，英镑兑美元今日成交量较本月均值低大约30%。

市场将焦点放在英国周四出炉的第二季经济增长终值，以寻找英国经济持续复苏的进一步凭证。

欧元兑英镑 跌0.2%，报0.84035英镑，因基金持续卖出欧元。

交易商说，欧元兑英镑下跌，因也预期欧盟向英国的年度农业补贴支付。欧盟向英国农户支付25-40亿欧元，预料这笔资金将在未来几天进入外汇市场兑换成英镑。(完)

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