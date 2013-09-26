欧洲汇市：英镑兑美元和欧元下跌，此前公布令人失望的经济数据

英镑兑欧元 亦下跌。欧元/英镑上涨0.1%，至0.8420英镑，数据公布前报0.8403。

“经常帐赤字数据和GDP数据修正值公布后英镑下滑，”荷兰国际集团(ING)外汇策略主管Chris Turner表示，“经常帐赤字扩大不大可能产生持续影响，但如果经济持续增长且进口增加，将开始影响英镑。”

继一连串数据表现强劲，英镑兑美元过去三个月上涨逾4.5%，因投资者反映英国央行提早收紧政策的机率上升。

市场预期2015年初升息，比英国央行预计的2016年首次升息要早很多。

“短期内我们仍看涨英镑/美元，尤其是市场开始担心美国国会将不会同意上调债务上限，可能要拖到最后一刻才有结论，”UKForex企业业务主管Alex Edwards说。(完)

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