欧洲汇市：英镑下滑，受GDP和经常账赤字数据拖累

* 英国经常账赤字大于预期

* 英国下修第二季GDP终值

* 英镑在近期升势后易受疲弱数据拖累

* 但美国预算争执可能限制英镑跌幅

路透伦敦9月26日 - 英镑周四下滑，此前英国公布的数据显示第二季经常账赤字大于预期，且国内生产总值(GDP)终值也被下修。

英国国家统计局周四公布，英国第二季GDP终值较前季确认为增长0.7%，但较上年同期增幅由1.5%下修为1.3%(预估分别为增长0.7%和1.5%)。

“GDP按年增幅被下修令市场有些失望，”纽约梅陇银行汇市策略师Neil Mellor表示。

他表示，市场不敢大举抛售美元，因美国经济改善可能促使美联储在未来几个月内缩减货币刺激措施，尽管他们在9月没有这么做。

英镑兑美元 跌0.4%，报1.6005美元，远低于9月18日美联储宣布货币政策决定后触及的八个月高位1.6164美元。交易商报称在1.60美元之上有英镑卖需。

英镑兑欧元 跌0.2%，报0.8421英镑。

近期英国公布的经济数据强劲，令投资人将英国央行升息的时间押注提前，带动英镑兑美元在过去三个月大涨超过4.5%。

但分析师和交易商表示，这令英镑易受较预期疲弱的数据拖累。

英国公布，第二季经常帐赤字为130亿英镑(市场预估为赤字120亿)，上一季修正后为赤字218亿英镑。

不过，分析师和交易商表示，对英国要较英国央行暗示的更早升息的预期将足以限制英镑进一步下滑，特别是在投资人担心美国预算僵局之际。(完)

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