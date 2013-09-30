欧洲汇市：英镑贸易加权指数迫近九个月高位，受助于欧美政治问题

* 英镑贸易加权指数触及近九个月高位

* 意大利和美国政治问题提振英镑至新高

路透伦敦9月30日 - 英镑贸易加权指数周一触及近九个月高位，因意大利政治不确定性拉低欧元，且美国政府关门的可能性使美元走弱。

英镑仍受到近期一系列强劲的英国数据支撑。这些经济数据巩固了英国央行升息时间将早于其之前暗示的预期，可能在2015年初首次升息。

英镑贸易加权指数 跳涨至83.6，为1月初来最高。英镑兑欧元和美元在关键技术水平之上扩大涨幅有困难，但分析师预期，英镑在未来几天将升穿这些技术水平。

“因欧洲和美国的政治问题，英镑自然成为避险货币，”FOREX.com研究部董事Kathleen Brooks说。

英镑兑欧元 触及1月中来最高的0.8338英镑，但未能升穿0.8333英镑的关键技术水平。这等同每英镑兑1.2欧元，这是英国进口商通常买入欧元的水平。

欧元兑英镑持平在0.8380英镑，但本月可能连续第二个月下跌，且本季可能为2012年6月来表现最差的一季。

意大利借贷成本上升，欧元兑避险瑞郎 和日圆 下跌至五个月低位，意大利前总理贝鲁斯柯尼所属的中右翼政党的五位部长们周六集体从内阁辞职，使重新进行选举的可能性增加。

之后，路透报导称，意大利中右翼政党的参议员表示，如果贝鲁斯柯尼继续威胁让政府解体，他们可能反对贝鲁斯柯尼。消息公布后，意大利公债价格小幅反弹。

英镑兑美元 报1.6140美元，一度触及九个月高位1.6183美元，因美国政府关门的可能性令美元承压。

英国近期的经济数据持续强劲，周一数据显示英国8月抵押贷款批准宗数创逾五年最高。 (完)

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