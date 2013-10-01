英国金融市场：英镑在约九个月高位交投，英债持稳

更正-路透基点：龙光地产启动1.5亿美元贷款案--TRLPC
路透4月12日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，中国龙光地产控股有限公司启动1.5亿美元三年期贷款进入分销阶段。该公司上月末为其香港合资公司签署了75.05亿港元(9.66亿美元)过桥贷款。
* 部份美国政府机构关门令美元全面下跌
* 英镑兑欧元触及1月中来最高
* 英国制造业PMI低于预期，但仍然强劲
路透伦敦10月1日 - 英镑兑全线走软的美元周二在接近九个月高位交投，此前美国国会未能化解预算僵局，令部份美国政府机构关门。
和英镑的表现形成对照，英债对美国预算僵局无甚反应，分析师表示，英债已消化了美国预算问题这一因素，很少人认为这情况将持续一段长时间。
英镑贸易加权指数也触及九个月高位，且兑欧元触及1月中来最高水平。
英镑兑美元 最新上涨0.1%，报1.6200美元，稍早触及1.6260美元，为1月初来最高，1月2日高位1.6380美元将是英镑的潜在目标。
在数据显示美国9月制造业扩张速度为约两年半来最快后，英镑兑美元缩减部份升幅。
英镑稍早遭遇短暂挫折，此前调查显示MARKIT/CIPS英国9月制造业采购经理人指数(PMI)自8月的两年半高位57.1降至56.7，且略低于路透调查的57.3。
但英镑迅速反弹，因该数据仍直指英国经济增强，就业和物价分项以两年来最快速度增长。
欧元兑英镑 触及八个半月低位0.83325英镑，最新跌0.1%，至0.8346英镑。英镑贸易加权指数 升至1月3日来最高的83.8。
预期意大利总理莱塔领导的联合政府将赢得周三的信任投票，扶助欧元表现。
英债小幅下跌，跟随美债走低，此前美国公布强劲的制造业数据。
在1443 GMT，10年期英债 收益率升1个基点，报2.730%。(完)
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路透4月12日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，中国龙光地产控股有限公司启动1.5亿美元三年期贷款进入分销阶段。该公司上月末为其香港合资公司签署了75.05亿港元(9.66亿美元)过桥贷款。
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