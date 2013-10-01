英国金融市场：英镑在约九个月高位交投，英债持稳

* 部份美国政府机构关门令美元全面下跌

* 英镑兑欧元触及1月中来最高

* 英国制造业PMI低于预期，但仍然强劲

路透伦敦10月1日 - 英镑兑全线走软的美元周二在接近九个月高位交投，此前美国国会未能化解预算僵局，令部份美国政府机构关门。

和英镑的表现形成对照，英债对美国预算僵局无甚反应，分析师表示，英债已消化了美国预算问题这一因素，很少人认为这情况将持续一段长时间。

英镑贸易加权指数也触及九个月高位，且兑欧元触及1月中来最高水平。

英镑兑美元 最新上涨0.1%，报1.6200美元，稍早触及1.6260美元，为1月初来最高，1月2日高位1.6380美元将是英镑的潜在目标。

在数据显示美国9月制造业扩张速度为约两年半来最快后，英镑兑美元缩减部份升幅。

英镑稍早遭遇短暂挫折，此前调查显示MARKIT/CIPS英国9月制造业采购经理人指数(PMI)自8月的两年半高位57.1降至56.7，且略低于路透调查的57.3。

但英镑迅速反弹，因该数据仍直指英国经济增强，就业和物价分项以两年来最快速度增长。

欧元兑英镑 触及八个半月低位0.83325英镑，最新跌0.1%，至0.8346英镑。英镑贸易加权指数 升至1月3日来最高的83.8。

预期意大利总理莱塔领导的联合政府将赢得周三的信任投票，扶助欧元表现。

英债小幅下跌，跟随美债走低，此前美国公布强劲的制造业数据。

在1443 GMT，10年期英债 收益率升1个基点，报2.730%。(完)

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