英国金融市场：英镑兑美元持于九个月高位附近，兑欧元走软

* 英镑兑美元持于九个月高位附近，兑欧元走软

* 美元走软，受累于美国政府停运和美国数据不佳

* 欧元走强，之前欧洲央行总裁德拉吉举行记者会

* 英债收益率小幅回落

路透伦敦10月2日 - 英镑兑走软的美元周三徘徊在九个月高位附近，但兑欧元走软，因欧洲央行总裁德拉吉并未在记者会上表示对欧元汇价感到担忧。

英债收益率小幅走低，10年期英债收益率 日内下跌1个基点，报2.707%。

英镑兑美元 上扬0.2%，报1.6235美元，接近周二触及的高位1.6260美元，因美国政府停运和民间就业数据逊于预期重压美元。

但欧元全面走强，因德拉吉坚持目前的货币政策立场，并保留了向银行提供更多超低利率贷款的可能性。

这拖累英镑兑欧元从周二触及的0.83325英镑的八个半月高位回落。欧元兑英镑 尾盘上扬0.25%，报0.8372英镑。

交易商称，欧元在0.8333英镑有强劲技术支撑，这相当于每英镑兑1.20欧元 ，这是英国公司通常为对冲而买入欧元的水准。

周三公布的数据显示，9月英国建筑业活动从8月触及的近六年高位小幅回落，但住宅建设增速为近10年来最快。

英镑贸易加权指数 报83.6，距离周二触及的1月3日以来最高83.8不远。

周四投资者将从英国服务业采购经理人指数中寻找交易的线索。预计该指数将显示服务业继续健康成长。