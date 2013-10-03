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债券 | 2013年 10月 4日 星期五 01:53 BJT

欧洲汇市：英镑兑欧元走低，但前景仍向好

* 欧元走强，受助于欧元区和意大利数据良好和德拉吉讲话

* 投资者寻求在高位卖出英镑

* 但预计在强劲英国数据公布后，英镑可能进一步走强

* 英国服务业PMI为60.3，显示经济强劲增长

路透伦敦10月3日 - 英镑兑欧元周四走低，因欧元区数据改善推高欧元，且尽管向好的服务业PMI数据显示英国经济成长强劲，但投资者仍寻求在高位卖出英镑。

英镑兑美元也走软，但分析师称，在一系列强劲的英国数据暗示，英国央行将较预期提前升息后，英镑仍可能进一步走强。

周四公布的调查显示，英国9月服务业录得强劲成长，受该国房市复苏带动。并为逾16年来服务业表现最强季度画下圆满句点。9月MARKIT/CIPS服务业PMI为60.3，路透调查分析原先预估的服务业PMI为60.0。

英镑贸易加权指数 过去两月累积上扬约5%，但分析师表示，如果未来几周公布的英国经济数据疲弱，英镑可能走低。

欧元兑英镑 上扬0.6%，报0.8417英镑，从周二触及的八个半月低位0.83325英镑反弹，且在升穿21日移动均线切入位0.8404英镑后扩大涨幅。

数据显示，欧元区暂时性的经济复苏势头扩大至意大利和法国，另外欧洲央行总裁德拉吉对欧元强势并不感到担忧。欧元因此受益。

英镑兑美元 回落0.3%，报1.6175美元，交易商报告一英国清算所卖出英镑。

在周二触及的九个月高位1.6260美元的短期技术阻力位前英镑走势挣扎，交易商预计在1.63美元附近有强劲的卖出需求。

不过，分析师预计英镑兑走软的美元可能进一步走强，因部分美国政府机构停摆今天已进入第三天，投资者感到不安。(完)
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