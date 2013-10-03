欧洲汇市：英镑兑欧元走低，但前景仍向好

标题新闻：加拿大央行总裁波洛兹称鉴于过去几个月的数据表现，目前不可能降息，利率在合适水准
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
* 欧元走强，受助于欧元区和意大利数据良好和德拉吉讲话
* 投资者寻求在高位卖出英镑
* 但预计在强劲英国数据公布后，英镑可能进一步走强
* 英国服务业PMI为60.3，显示经济强劲增长
路透伦敦10月3日 - 英镑兑欧元周四走低，因欧元区数据改善推高欧元，且尽管向好的服务业PMI数据显示英国经济成长强劲，但投资者仍寻求在高位卖出英镑。
英镑兑美元也走软，但分析师称，在一系列强劲的英国数据暗示，英国央行将较预期提前升息后，英镑仍可能进一步走强。
周四公布的调查显示，英国9月服务业录得强劲成长，受该国房市复苏带动。并为逾16年来服务业表现最强季度画下圆满句点。9月MARKIT/CIPS服务业PMI为60.3，路透调查分析原先预估的服务业PMI为60.0。
英镑贸易加权指数 过去两月累积上扬约5%，但分析师表示，如果未来几周公布的英国经济数据疲弱，英镑可能走低。
欧元兑英镑 上扬0.6%，报0.8417英镑，从周二触及的八个半月低位0.83325英镑反弹，且在升穿21日移动均线切入位0.8404英镑后扩大涨幅。
数据显示，欧元区暂时性的经济复苏势头扩大至意大利和法国，另外欧洲央行总裁德拉吉对欧元强势并不感到担忧。欧元因此受益。
英镑兑美元 回落0.3%，报1.6175美元，交易商报告一英国清算所卖出英镑。
在周二触及的九个月高位1.6260美元的短期技术阻力位前英镑走势挣扎，交易商预计在1.63美元附近有强劲的卖出需求。
不过，分析师预计英镑兑走软的美元可能进一步走强，因部分美国政府机构停摆今天已进入第三天，投资者感到不安。(完)
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
政治和外交紧张局势持续，激发对避险资产的需求，扶助对德国24.35亿欧元10年期公债标售的需求，尽管其收益率接近数周低位。之前德国公债标售出现技术性失败。
路透渥太华4月12日 - 加拿大央行周三一如预期维持利率在0.5%不变 ，称尽管1月经济增速高于预期，但现在得出经济已走上持续增长轨道的 结论“为时过早”。 加拿大央行重申了经济中仍存在大量过剩产能的立场，上调了2017年 经济增长预估，但下调了潜在增长预估，因“投资持续疲弱”。 2017年经济增长加快，但未来增长放缓，意味着央行现在预计产能缺 口将在2018年上半年消失，早于1月时决策者预计的2018年中。 加拿大央行在报告中指出，企业投资仍远低于当前复苏阶段应有的水 平，薪资增长仍迟缓，但住宅投资强于预期。 “央行管委会承认，近期数据强劲，但部分仅是暂时性的，关注拖累 前景的重大不确定性，”加拿大央行在与币政策报告一同发表的声明中称 。 央行指出，大多伦多地区地产市场炙热，看似进入了“投机活动对房 价的影响增大”的阶段。一些经济学家认为大多地区楼市存在泡沫。 加拿大央行在2015年两次下调利率后一直维持利率不变，利率长期处 于较低水平，被认为是推高楼价的原因之一，特别