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债券 | 2013年 10月 4日 星期五 23:24 BJT

英国金融市场：英镑下跌且兑欧元容易走软，受美国预算问题拖累

* 英镑下滑，兑欧元触及一个月低位

* 英镑在连涨四周后本周下跌

* 美国预算僵局可能影响全球经济成长及英国经济复苏

路透伦敦10月4日 - 英镑周五下跌，兑欧元触及一个月低位，对可能损害全球经济成长及拖累英国经济复苏的美国预算僵局作反应。

美国政府部份关门进入第四日，也令市场高度关注美国国会上调举债上限在10月17日的限期日益迫近。

英镑近期上涨，受一系列强劲英国经济数据带动，这些数据暗示英国升息将可能早于央行预期的时间。但分析师表示，如果美国预算问题持续，英镑将特别容易受到拖累。

“英镑大涨纯粹是基于市场认为英国经济可能到了拐点且可能正处于更强劲的经济成长时期，”BTMU全球汇市研宄欧洲部主管Derek Halpenny说。

“这的确令英镑容易下跌...如果市场的不确定性持续，且投资人对英国央行前胆指引的信心增强，推动英镑上涨的原因将立即变为怀疑，”他说。

流动性较高的欧元兑英镑 上涨0.4%，至一个月来最高的0.84755英镑。美国问题为欧元提供部份支撑。

英镑兑美元 跌0.6%，至1.6065美元，脱离周二触及的九个月高位1.6260美元。在之前四周上升后，英镑本周首次下跌。

一些基金经理表示，尽管英镑周五下跌，但美国政府长时间关门及面临违约的可能性，令美元受到较大的打击。

“我们看多英镑/美元，美国政府关门增加美元面临的问题，”RTFX Fund Management Ltd投资组合经理Francesco Scotto说，“如果英镑升穿1.6260美元，将轻松升向1.6380美元。”

此为1月2日英镑触及的2013年高位。

英债价格下跌，因英国股市富时100指数 上升。

花旗策略师Jamie Searle说，英债扭转昨日尾盘由美债带动的涨势，周五交投清淡放大市场走势。

在1328 GMT，10年期英债 收益率升5个基点，报2.729%，30年期公债 收益率上涨2.5个基点，报3.532%。(完)

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(编译 利棣儿；审校　李军)

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