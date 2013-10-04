英国金融市场：英镑下跌且兑欧元容易走软，受美国预算问题拖累

重温稿-美国债市：公债收益率下滑，此前联储官员对美国经济发表论调谨慎讲话

* 纽约联储总裁杜德利称美联储可能今年开始缩表 * 美国通胀年率升幅创五年最大 * 美国公债也受月底买盘支撑 路透纽约3月31日 - 美国公债收益率周五下滑，此前多位美国联邦储备理事会(FED/美 联储)官员质疑是否有必要加快升幅步幅，因通胀温和且美国经济仅小幅成长。 分析师表示，机构投资人买入，以满足月底和季末投资组合例行调整的需要，也支撑了 公债价格。 纽约联储总裁杜德利、圣路易斯联储总裁布拉德、明尼亚波利斯联邦储备银行总裁卡什 卡利周五表示，他们预计今年加息，但都表达了对美国经济的谨慎论调。美联储在上次货币 政策会议上加息后，投资人目前预计今年还将加息两次。 身兼美联邦公开市场委员会(FOMC)副主席的杜德利表示，由于经济并不是过热，美联储 不是非常急于收紧政策。杜德利以支持低利率着称。布拉德和卡什卡利也发表了类似言论。 U.S. Bank的The Private Client Reserve固定收益部门主管Jennifer Vail表示，美联 储官员的讲话扶助拉低公债收益率