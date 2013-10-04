英国金融市场：英镑下跌且兑欧元容易走软，受美国预算问题拖累

《全球主要国家债券发行预告》--4月3日-4月10日
以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。 日期(月/日 时间 国家 规模 发行细节 ) 4/4 英国 标售票息1-1/4%、2027年到期的公 债 4/4 日本 标售10年期公债 4/4 日本 标售三个月期贴现国库券 4/4 西班牙 标售六个月和12个月期国库券 4/5 德国 标售五年期联邦债券 4/5 日本 标售六个月期贴现国库券 4/6 日本 标售三个月期贴现国库券 4/6 西班牙 标售公债
* 英镑下滑，兑欧元触及一个月低位
* 英镑在连涨四周后本周下跌
* 美国预算僵局可能影响全球经济成长及英国经济复苏
路透伦敦10月4日 - 英镑周五下跌，兑欧元触及一个月低位，对可能损害全球经济成长及拖累英国经济复苏的美国预算僵局作反应。
美国政府部份关门进入第四日，也令市场高度关注美国国会上调举债上限在10月17日的限期日益迫近。
英镑近期上涨，受一系列强劲英国经济数据带动，这些数据暗示英国升息将可能早于央行预期的时间。但分析师表示，如果美国预算问题持续，英镑将特别容易受到拖累。
“英镑大涨纯粹是基于市场认为英国经济可能到了拐点且可能正处于更强劲的经济成长时期，”BTMU全球汇市研宄欧洲部主管Derek Halpenny说。
“这的确令英镑容易下跌...如果市场的不确定性持续，且投资人对英国央行前胆指引的信心增强，推动英镑上涨的原因将立即变为怀疑，”他说。
流动性较高的欧元兑英镑 上涨0.4%，至一个月来最高的0.84755英镑。美国问题为欧元提供部份支撑。
英镑兑美元 跌0.6%，至1.6065美元，脱离周二触及的九个月高位1.6260美元。在之前四周上升后，英镑本周首次下跌。
一些基金经理表示，尽管英镑周五下跌，但美国政府长时间关门及面临违约的可能性，令美元受到较大的打击。
“我们看多英镑/美元，美国政府关门增加美元面临的问题，”RTFX Fund Management Ltd投资组合经理Francesco Scotto说，“如果英镑升穿1.6260美元，将轻松升向1.6380美元。”
此为1月2日英镑触及的2013年高位。
英债价格下跌，因英国股市富时100指数 上升。
花旗策略师Jamie Searle说，英债扭转昨日尾盘由美债带动的涨势，周五交投清淡放大市场走势。
在1328 GMT，10年期英债 收益率升5个基点，报2.729%，30年期公债 收益率上涨2.5个基点，报3.532%。(完)
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(编译 利棣儿；审校 李军)
以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。 日期(月/日 时间 国家 规模 发行细节 ) 4/4 英国 标售票息1-1/4%、2027年到期的公 债 4/4 日本 标售10年期公债 4/4 日本 标售三个月期贴现国库券 4/4 西班牙 标售六个月和12个月期国库券 4/5 德国 标售五年期联邦债券 4/5 日本 标售六个月期贴现国库券 4/6 日本 标售三个月期贴现国库券 4/6 西班牙 标售公债
* 纽约联储总裁杜德利称美联储可能今年开始缩表 * 美国通胀年率升幅创五年最大 * 美国公债也受月底买盘支撑 路透纽约3月31日 - 美国公债收益率周五下滑，此前多位美国联邦储备理事会(FED/美 联储)官员质疑是否有必要加快升幅步幅，因通胀温和且美国经济仅小幅成长。 分析师表示，机构投资人买入，以满足月底和季末投资组合例行调整的需要，也支撑了 公债价格。 纽约联储总裁杜德利、圣路易斯联储总裁布拉德、明尼亚波利斯联邦储备银行总裁卡什 卡利周五表示，他们预计今年加息，但都表达了对美国经济的谨慎论调。美联储在上次货币 政策会议上加息后，投资人目前预计今年还将加息两次。 身兼美联邦公开市场委员会(FOMC)副主席的杜德利表示，由于经济并不是过热，美联储 不是非常急于收紧政策。杜德利以支持低利率着称。布拉德和卡什卡利也发表了类似言论。 U.S. Bank的The Private Client Reserve固定收益部门主管Jennifer Vail表示，美联 储官员的讲话扶助拉低公债收益率
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