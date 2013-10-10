欧洲汇市：英镑表现迟滞，因美国预算僵局有望化解的前景推高美元

更新版 1-《全球汇市》欧美利率前景带动美元反弹，英国正式启动退欧程序后英镑下滑

* 消息称ECB对调整货币政策措辞持谨慎态度，欧元下滑 * 美元上涨，因美联储官员讲话提醒市场升息计划 * 英镑下跌，英国正式启动退欧程序 (新增文末表格) 路透纽约3月29日 - 美元兑一篮子主要货币周三升至于逾一周高位，受欧美利率前景带 动，且投资人认为在美国总统特朗普医保议案搁浅后美元跌势过度。 六位身处及接近欧洲央行管委会的消息人士暗示，当市场开始预期明年初会升息时，欧 洲央行的决策者对此感到吃惊，他们希望安抚投资者，传递宽松货币政策远未结束的信号， 这意味着6月前欧洲央行不会愿意调整政策信号。 消息出炉后，欧元兑美元 跌至1.0741美元，为3月21日来最低，这提振美元指数< .DXY>升至3月21日来最高的100.130。 美元也受到芝加哥联储总裁埃文斯的讲话提振。埃文斯表示，他同多数同僚观点一致， 支持今年进一步加息。埃文斯一直以美联储低利率最坚定支持者之一着称。 周五，美元跌至四个月低点，因众议院共和党撤走特朗普总统支