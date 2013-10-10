欧洲汇市：英镑表现迟滞，因美国预算僵局有望化解的前景推高美元

* 英镑兑美元在大约三周低位交投
* 美元上涨，受助于美国债务磋商取得进展的迹象
* 周三公布疲弱的英国工业产出数据继续拖累英镑表现
* 英国央行维持利率和刺激措施不变
路透伦敦10月10日 - 英镑兑美元周四在三周低位附近交投，美元得到支撑，因市场愈发乐观认为美国政界将达成交易，化解久拖未决的预算僵局。
英镑承压，也因上日英国公布疲弱的工业生产数据后，投资人担忧英国经济复苏步伐可能开始放缓。
英镑对英国央行政策决定无甚反应。英国央行周四一如预期维持货币政策不变，宣布利率和公债购买计划均无变动，在失业率依旧处于高位的情况下继续致力于维持利率稳定。
英镑兑美元 持平在1.5950美元，稍早下跌至9月18日来最低1.5914美元，远离10月初触及的九个月高位1.6260美元。支撑位据称大约在9月16日低位1.5869美元。
欧元兑英镑 持平在0.8478英镑，仍接近周四稍早触及的五周高位0.84935英镑。
美元全线上涨，受助于华盛顿接近达成交易避免美国违约的迹象，以及美联储会议记录显示，美联储上月意外维持经济刺激措施不变，决策者做出这个决定的过程“相对艰难”。
“主要是美元走强。英镑兑美元过去几个月大幅上涨，且美元是时候作某种形式的反弹。很多将取决于上调举债上限的情况，”Alpari市场分析师Craig Erlam说。
他又说，英镑跌穿1.5950美元且持续在这水平下方，将在下周进一步下滑至1.5750美元。(完)
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(编译 利棣儿；审校 李军)