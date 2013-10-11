英国金融市场：英镑兑欧元跌至近六周低位，因忧虑英国经济复苏放缓

标题新闻：标普确认沙特“A-/A-2”评等，展望为稳定，预计沙特原油日产量将保持在目前的1,000万桶
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* 英镑兑欧元跌至近六周低位
* 忧虑英国经济复苏步伐，英镑因此受压
* 英国8月建筑产出较7月下滑0.1%
* 英债价格上涨
路透伦敦10月11日 - 英镑兑欧元周五下跌至近六周低位，反映投资人愈发担忧英国经济复苏力道可能不是原本所想的强劲。
周五公布的数据显示，英国8月建筑产出较7月下滑0.1%，尽管同比上升4%。周三数据也显示英国工业产出意外大跌。
欧元兑英镑 上涨0.4%，触及9月2日来最高的0.8510英镑。英镑贸易加权指数 也跌至82.2的五周低位。
“自本月开始，证实是时候对英镑获利了结。英镑已经涨了很久，且市场消化了很多好消息，”荷兰合作银行汇市策略师Jane Foley说。
一系列优于预期的经济数据提振英镑在8月初至10月初全面走强。英镑兑美元上涨约8%，英镑贸易加权指数上升逾5%，因投资人将他们对英国升息的时间预期提前。
不过，分析师称，英镑上涨步伐使英镑容易受疲弱的经济数据拖累。
“英镑可能还会下跌。欧元兑英镑可能跌向0.8520英镑，但我认为，英镑兑美元很难在1.60美元上方扩大升幅，”德国商业银行策略师Peter Kinsella说。
“我们看到英国经济有所放缓，虽然幅度不是很大，但足以使投资人再次审视他们是否想在这水平作多英镑。”
英镑兑美元 下跌0.1%，报1.5946美元，尽管英镑仍高于周四低位1.5914美元，此为9月18日来最低。
分析师称，只要投资人仍忧虑美国国会议员能否就上调举债上限达成交易，英镑跌势将受限。
英债价格本周上升。10年期英债 较可比德债 收益率差接近六周低位的87个基点。(完)
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路透伦敦4月7日 - 投资者周五寻求在欧元区公债避险，令收益率跌至多周低位，此前美国对叙利亚进行导弹袭击导致外交局势紧张，美国数据疲弱增添了对美国经济复苏力道的疑虑。
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