欧洲汇市：受疲弱英国通胀数据拖累走低，静待英央行通胀报告

* 英镑兑欧元回落0.6%，因10月通胀数据低迷

* 投资者推迟英国央行升息的时间预期

* 关注周三发布的英国央行季度通胀报告

路透伦敦11月12日 - 英镑兑欧元周二跌至一周低位，兑美元走软，因低于预期的英国通胀数据促使市场推迟对英国央行升息时间的预期。

英国10月消费者物价通胀年率跌至2.2%，为逾一年来最低，且远低于预期的2.5%。

通胀数据疲弱使英国央行在收紧政策前有更多的空间来刺激经济。央行将于周三发布季度成长和通胀预估。

英镑兑欧元 从10个月高位0.8300英镑进一步回落。欧元/英镑 尾盘上扬0.6%，报0.8439英镑。

在数据公布前，交易商买入英镑，因预期英国央行通胀报告将促使投资者提前对央行升息时间的预期，从而提振英镑。

但数据公布后，投资者推后升息预期，英镑隔夜平均拆息显示，市场目前预期英国央行在两年后升息的机率为31%，低于周一预期的约44%。

英镑兑美元 跌0.4%，报1.5930美元，数据公布后触及两个月低位1.5854美元。

FOREX.com的研究部董事Kathleen Brooks表示，“价格压力明显减弱，这显然重压英镑。我们预计短期内英镑/美元陷于1.5850和1.5920-30美元的狭窄区间内，偏向看空 。”

不过，很多评论员曾预计英国央行将提前失业率触及7%升息门槛的时间预期，这可能支撑英镑。

英国周三还将公布就业数据，预计将显示10月请领失业率人口减少。

但分析师称，英镑兑美元走势可能挣扎，因美国上周五公布的强劲就业数据使美国联邦储备理事会(FED/美联储)在未来数月缩减购债的机率增加。(完)

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