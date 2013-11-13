欧洲汇市：英镑大涨，因英国央行将失业率下降的时间预期提前

标题新闻：新西兰第一季企业信心下降，但通胀压力有增加迹象--NZIER调查
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* 英镑上涨，因英国央行预期英国失业率加速回落
* 10年期英债/德债收益率差走宽至2005年来最阔水平
* 英国升息可能早于预期
* 英国就业数据优于预估
路透伦敦11月13日 - 英镑兑欧元和美元周三大幅上涨，此前英国央行认为失业率回落的速度可能快于三个月前的预期，或令央行升息时间提前。
英国央行周三表示，若利率维持在记录低点0.5%，2014年第四季失业率可望降至7%，较8月时的预期提早约两年。
不过，英国央行坚称，失业率降至7%并不代表央行一定会升息。
另一数据显示，英国失业率意外下降至逾四年低位。英国国家统计局指出，9月失业金人数亦修正为减少4.47万，为1997年以来最大降幅。7-9月失业率7.6%，低于6-8月的7.7%，并创2009年3-5月以来的最低失业率。
欧元兑英镑 下跌0.7%，至0.8389英镑的日内低位，远低于早盘触及的逾一周高位0.8464英镑。
在报告公布后，10年期英债/德债收益率差触及108个基点，为2005年来最高。
瑞穗的对冲基金外汇销售部主管Neil Jones表示，欧元在年底前可能触及0.8086英镑以下的年内新低。他预计，欧元在2014年第一季末之前将下滑至0.8000英镑。
英镑兑美元 涨0.5%，报1.5979美元，在报告公布后迅速触及1.6003美元的日内高位。
欧元强劲支撑位料在0.8333英镑，等同每英磅兑1.20欧元 。
英国央行总裁卡尼表示，尽管经济改善，但央行不急于升息。他补充说，失业率降至7%并非意味着央行一定会升息。
在英国央行公布最新预估后，短期英镑利率期货<0#FSS:>随即下滑，但之后扳回失地，尾盘几无变动。(完)
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路透费城4月3日 - 费城联邦储备银行总裁哈克周一表示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)可能今年就开始缩减债券投资组合。愈来愈多的美联储官员警告可能很快退出危机时代政策。
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