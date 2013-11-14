英国金融市场：英镑上涨且表现强于欧元，因欧元区GDP数据疲弱

* 英镑从英国零售销售数据公布后触及的低位反弹

* 欧元兑英镑下跌，此前法国和德国GDP数据出炉

* 英债期货小升，和德债走势一致

路透伦敦11月14日 - 英镑兑欧元周四上涨，此前欧元区公布的第三季经济增长弱于预期，令欧洲央行很快将放宽货币政策的可能性犹存。

英国方面，10月零售销售数据低于预期，但没有改变市场对英国央行政策的预期。市场预计，英国央行收紧政策的时间将远早于央行的预期。此外，零售销售数据不稳定，它对汇市造成任何影响仅会短暂。

在英国零售销售数据公布后，欧元起初跳涨，之后在欧元区GDP数据公布后，欧元稳步回落，最终欧元兑英镑 跌0.45%，报0.8365英镑。

欧元区数据显示，法国第三季经济萎缩0.1%，德国第三季经济增速放慢至0.3%。

法国农业信贷集团汇市策略师Manuel Oliveri说，鉴于欧元区经济增长前景乏善可陈，欧洲央行将会认真考虑采取更多政策行动。“从这观点来看，我们仍然预计欧元仍面临下行风险，”他说。

Oliveri说，形成对比的是，英国经济活动增强将支撑英镑。总的来看，他认为英镑将进一步上涨。

英镑兑美元 升0.1%，报1.6075美元。在稍早英国零售销售数据公布后，英镑跌至1.5988美元日内低位。短期支撑位预料在55日移动均线切入位1.5981美元。

英国10月扣除燃料的零售销售按月下跌0.6%，远逊于预期的下降0.2%。

12月英债期货 升20个跳动点，报109.71，基本和德债期货走势一致。稍早，英国债务管理局(DMO)标售22.5亿英镑2036年到期英债，投标倍数为1.38。(完)

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