英国金融市场：英镑延续涨势，因英央行委员威尔发表对通胀强硬的讲话

* 英镑上涨，受助于英国央行MPC委员威尔的讲话和成长前景

* 欧元表现落后，因经济增长疲弱及欧洲央行利率前景

路透伦敦11月15日 - 英镑兑欧元和美元周五延续涨势，连升第三日，此前英国央行货币政策委员会(MPC)委员威尔对通胀强硬的言论支撑英镑。

英镑兑美元 升至1.6133美元的日内高位，在威尔讲话前为大约1.6082美元，令英镑兑美元本周可能连涨第二周。交易商表示，止损买单在1.6145/50美元，之后是1.6200美元。