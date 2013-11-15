英国金融市场：英镑延续涨势，因英央行委员威尔发表对通胀强硬的讲话

《全球主要国家债券发行预告》--4月4日-4月11日
April 4 (路透) - 以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。 日期(月/日 时间 国家 规模 发行细节 ) 4/4 英国 标售票息1-1/4%、2027年到期的公 债 4/4 日本 标售10年期公债 4/4 日本 标售三个月期贴现国库券 4/4 西班牙 标售六个月和12个月期国库券 4/5 德国 标售五年期联邦债券 4/5 日本 标售六个月期贴现国库券 4/6 日本 标售三个月期贴现国库券 4/6
* 英镑上涨，受助于英国央行MPC委员威尔的讲话和成长前景
* 欧元表现落后，因经济增长疲弱及欧洲央行利率前景
路透伦敦11月15日 - 英镑兑欧元和美元周五延续涨势，连升第三日，此前英国央行货币政策委员会(MPC)委员威尔对通胀强硬的言论支撑英镑。
英国央行MPC委员威尔称，央行不能无视通胀预期上升，可能需要在所有闲置产能用尽前收紧货币政策。
英镑兑美元 升至1.6133美元的日内高位，在威尔讲话前为大约1.6082美元，令英镑兑美元本周可能连涨第二周。交易商表示，止损买单在1.6145/50美元，之后是1.6200美元。
欧元兑英镑 下跌0.15%，至0.83645英镑，低于威尔讲话前的0.8383英镑。
周三英国央行通胀报告为英镑带来支撑。英国央行预期，失业率可能最早在明年第四季降至7%的升息门槛。
鉴于对欧洲央行可能不得不进一步放宽政策以应对通胀回落的预期升温，交易商预计，英镑兑欧元将大幅上涨。
周四数据显示欧元区第三季经济成长放慢至0.1%，令欧元承压。
在英债市场，12月英债期货 在威尔讲话后下跌逾10个跳动点，但之后扳回大部份跌幅。(完)
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April 4 (路透) - 以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。 日期(月/日 时间 国家 规模 发行细节 ) 4/4 英国 标售票息1-1/4%、2027年到期的公 债 4/4 日本 标售10年期公债 4/4 日本 标售三个月期贴现国库券 4/4 西班牙 标售六个月和12个月期国库券 4/5 德国 标售五年期联邦债券 4/5 日本 标售六个月期贴现国库券 4/6 日本 标售三个月期贴现国库券 4/6
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