欧洲汇市：英镑兑欧元走软，因欧元区贸易数据强于预期

* 英镑兑欧元走低，涨势终止

* 欧元区贸易数据强于预期

* 英镑兑美元小幅回落

路透伦敦11月18日 - 英镑兑欧元周一走软，因强于预期的欧元区贸易数据促使投资者缩减英镑多头头寸。

欧元兑英镑 攀升0.3%，报0.8394英镑。欧元/英镑远低于10月底触及的峰值0.8585英镑，因欧洲央行本月稍早降息。

欧元区9月贸易顺差为131亿欧元，高于预期的100亿欧元。

部分分析师担忧，英镑可能已经消化了很多的好消息，尤其在英国经济复苏看起来仍然摇摆不定的情况下。

周一公布的一项调查显示，英国家庭对其个人财务状况变得更加悲观。这是对上述情况的一个反应。

Caxton FX的分析师Sasha Nugent表示，除非英国数据远强于预期，否则要进一步推高英镑，需要负面的美国消息助力。

很多分析师还预计，欧元将保持在强劲技术支撑位之上，它们分别是英国进口商通常寻求卖出英镑的水平0.8333英镑，或1.20欧元 以及11月7日触及的低位0.8300英镑。

英国央行将在本周三公布最新政策会议记录，投资者将据此判断决策者对英国经济前景的看法有多乐观。

英镑兑美元 持平在1.6115美元，稍早触及10月28日以来最高1.6145美元。英镑兑美元和欧元的成交量远低于过去一个月的均值。

尽管近期上扬，部分基金经理仍看好英镑。(完)

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