欧洲汇市：英镑兑欧元走软，受累于英国央行会议记录公布前的谨慎情绪

* 英镑兑欧元走软，兑美元持稳

* 投资者认为很多英国的利好消息已被消化

* 英国央行将在周三公布最新政策会议记录

路透伦敦11月19日 - 英镑兑欧元周二走软，兑美元持稳，在英国央行会议记录公布周三前，投资者不愿推高英镑。会议记录应会显示决策者对英国经济的看法有多乐观。

受一系列强劲的英国数据和英国央行将收紧政策的预期推动，自8月初以来，英镑兑美元攀升6%，兑欧元上扬4.5%。分析师表示，很多利好消息已经被消化。

“总体来看，市场不愿推高英镑，且在英国央行会议记录公布前，没有很多刺激市场的因素，”FXPro的经济学家Simon Smith说。不过他表示，由于英国央行在上周刚公布了季度通胀报告，预计会议记录不会给市场构成大风险。

欧元兑英镑 上扬0.2%，报0.8403英镑，远高于欧洲央行本月稍早意外降息后触及的低位0.8300英镑。

欧元/英镑的强劲阻力位见0.8333英镑，或1.20欧元 ，这是英国进口商通常寻求卖出英镑的水平。

英镑兑美元 持稳在1.6099美元，短期技术支撑位见1.6014美元，此为55日移动均线切入位。

“我们有些看空英镑，且预计英镑将在1.60-1.61美元水平交投，”Alpari的分析师Craig Erlam表示，“复苏速度将放缓。我们看到的英国经济过去六个月的表现不可能持续。有鉴于此，我们预计英镑已经消化了一些利好消息。”(完)

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