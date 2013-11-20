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债券 | 2013年 11月 21日 星期四 00:04 BJT

英国金融市场：英镑兑美元上涨，扭转英国央行会议记录公布后的跌势

* 英镑兑美元上涨，因贝南克讲话拖累美元下跌

* 在英国央行会议记录显示央行不急于升息后，英镑短暂下跌

* 英债跟随德债下跌，聚焦公共借贷数据

路透伦敦11月20日 - 英镑兑走弱的美元周三上涨，美元下滑，因美国通胀迟滞，且此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席贝南克称只要需要，美联储将维持超宽松货币政策。

英国央行会议记录公布后，英镑短暂下跌，之后扭转跌势。英国央行公布的11月会议记录显示，英国经济复苏可以持续，且没有重大通胀风险，央行不会急于升息。

分析师表示，一系列强劲的英国经济数据可能促使英国央行升息，而其他央行则维持高度宽松货币政策，因此英镑走势可能保持强劲。

美国10月消费者物价指数(CPI)显示通胀迟滞。10月CPI下跌0.1%，且巩固了美联储将保持政策宽松的预期。

英镑兑美元 涨0.3%，报1.6172美元，在英国央行会议记录公布后下跌至大约1.6117美元。

欧元兑英镑 跌0.3%，报0.8374英镑，仍高于欧洲央行本月稍早意外减息后触及的低位0.8300英镑。

英债跟随德债下跌。1445 GMT，10年期英债收益率 跌1个基点，报2.74%。不过，10年期英债/德债收益率差持稳在101个基点，略高于周二触及的一周低位100个基点。

市场聚焦周四公布的英国公共借贷数据和47.5亿英镑票息为1.75%新的五年期公债标售。

五年期英债 收益率升2个基点，报1.53%。(完)

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(编译 利棣儿；审校　母红)
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