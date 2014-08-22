英国金融市场：英镑持稳，但兑美元创下六年来最长跌势

路透伦敦8月22日 - 英镑周五持稳，英镑多头在英镑兑美元录得六年来最长连跌势后进行反击。

随着投资者将英国利率上调时间的预期推到明年，英镑兑美元或将录得连续第七周下跌，这将创2008年8月和9月金融危机爆发以来最长跌势。

不过周五交易商在英镑走软后买回一些英镑，在可能是今年对市场影响最大的事件发生之前平仓。美联储主席叶伦在杰克逊霍尔央行年会上发表主题演讲，但未能扰乱对英镑的空头回补。

“叶伦的讲话没有什么大的不同，所以没有导致英镑被大举抛售，”FOREX.com经纪Kathleen Brooks表示。

“目前市场非常关注美元多头趋势，只要英镑保持在1.6682美元下方，英镑后市仍负面，”她表示。

1445GMT，英镑兑美元 持平在1.6580美元，仍接近周四低点1.6561，即4月初以来最低。

技术角度来看，本周英镑跌破200日均线，这是一年内首次突破该长期技术指标，说明英镑兑美元卖压可能持续。

英镑兑欧元 料录得约两个月最大周线涨幅，欧元跌0.3%，至0.7984英镑。

在英国债市，10年期英债价格周五接近一年高位，因有迹象显示乌克兰紧张局势升温，但之后跟随德债和美债下滑。

1415GMT，10年期英债收益率 持平，报2.40%，稍早低见2.353%，逼近上周五触及的一年低点2.34%。

英债较可比德债和美债的收益率差变动不大。(完)

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