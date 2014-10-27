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市场报道 | 2014年 10月 27日 星期一 23:33 BJT

英国金融市场：英镑小涨，因对美联储政策决定的预期拖累美元走软

路透伦敦10月27日 - 英镑兑美元周一上涨，受助于英国零售销售数据，以及投资者预期美联储本周会议上料再度强调可能维持低利率更长时间。

英镑兑欧元持稳，因欧洲央行周日公布的银行业压力测试表明，欧洲银行业的资金缺口小于预期，消息提振欧元。欧元兑英镑 持平在0.7875英镑，在低于预期的德国Ifo企业景气判断指数公布后缩减部分涨幅。

英镑兑美元 上涨0.35%，报1.6140美元，延续周五的涨势，当日公布的第三季国内生产总值(GDP)初估值显示，英国经济稳步增长，提振英镑。另外，英国工业联盟(CBI)周一公布，10月零售销售差值为正31，超过路透预估的正25。

美国成屋待完成销售增幅不及预期，服务业成长放缓等数据拖累美元表现。

“受美联储周三利率决定的影响，短期内英镑兑美元可能大幅上扬，”Western Union的分析师Nawaz Ali表示。

市场广泛预期，美国联邦储备理事会(FED/美联储)将在本周会议上结束资产购买计划。同时也预期，美联储会在声明中保持“相当长一段时间内”维持低利率的措辞。

相反，英镑货币市场已消化了英国央行将在明年中前后首次升息的预期，英国可能成为危机过后首个升息的主要央行。

英债价格小涨，与德债表现基本一致，因德国和美国数据疲弱，且股市走低。

1442 GMT，10年期英债收益率 跌1个基点，报2.22%，盘中一度触及17日高位。两年期英债涨幅更大，收益率 回落3个基点，报0.66%。

市场交投清淡，投资者关注预计周二将进行的数十亿英镑2068年到期英债 的银团销售。(完)
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