英国金融市场：英镑小涨，因对美联储政策决定的预期拖累美元走软

标题新闻：泰国3月出口同比激增9.2%远超预期，得益于橡胶和电脑需求强劲
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路透伦敦10月27日 - 英镑兑美元周一上涨，受助于英国零售销售数据，以及投资者预期美联储本周会议上料再度强调可能维持低利率更长时间。
英镑兑欧元持稳，因欧洲央行周日公布的银行业压力测试表明，欧洲银行业的资金缺口小于预期，消息提振欧元。欧元兑英镑 持平在0.7875英镑，在低于预期的德国Ifo企业景气判断指数公布后缩减部分涨幅。
英镑兑美元 上涨0.35%，报1.6140美元，延续周五的涨势，当日公布的第三季国内生产总值(GDP)初估值显示，英国经济稳步增长，提振英镑。另外，英国工业联盟(CBI)周一公布，10月零售销售差值为正31，超过路透预估的正25。
美国成屋待完成销售增幅不及预期，服务业成长放缓等数据拖累美元表现。
“受美联储周三利率决定的影响，短期内英镑兑美元可能大幅上扬，”Western Union的分析师Nawaz Ali表示。
市场广泛预期，美国联邦储备理事会(FED/美联储)将在本周会议上结束资产购买计划。同时也预期，美联储会在声明中保持“相当长一段时间内”维持低利率的措辞。
相反，英镑货币市场已消化了英国央行将在明年中前后首次升息的预期，英国可能成为危机过后首个升息的主要央行。
英债价格小涨，与德债表现基本一致，因德国和美国数据疲弱，且股市走低。
1442 GMT，10年期英债收益率 跌1个基点，报2.22%，盘中一度触及17日高位。两年期英债涨幅更大，收益率 回落3个基点，报0.66%。
市场交投清淡，投资者关注预计周二将进行的数十亿英镑2068年到期英债 的银团销售。(完)
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路透上海4月24日 - 中国央行周一仅进行少量逆回购操作，银行间市场早盘隔夜资金供 给收敛，流动性紧势有增无减，不少融资方上午轧平头寸存在困难。不过14天等更长期限供 给尚可，显示目前市场总量问题不大，只是双方在期限选择和价格上需要进一步博弈。 另外，银行间市场新增了质押式回购匿名点击交易系统(X-Repo系统)盘前交易机制，交 易员认为，这将优化回购开盘价形成机制，利好日趋活跃的匿名交易。不过主要还属于技术 层面因素，基本不会影响市场走向。 上海一银行交易员称，早盘“融出的比较有限，还是紧。不过也不是完全借不到，就是 量少，得一点一点凑。” 央行公开市场稍早进行了300亿元人民币的逆回购操作，七天、14天和28天各100亿，利 率持平。据此计算，单日将净投放300亿元。 上海一券商交易员则表示，因不存在银行类机构的回购价格上限限制，目前非银机构借 钱难度不大，只是价格略高。 全国银行间同业拆借中心上周五稍晚发布通知称，为促进质押式回购市场价格发现，优 化回购开盘价形成机制，于4月22日(
* 欧元兑美元在亚洲早盘高见1.0940 * 法国中间派总统候选人马克龙赢得首轮投票 * 美元指数下滑但削减跌幅，避险货币日圆下跌 * 投资者谨慎关注朝鲜紧张局势 路透东京4月24日 - 欧元兑美元周一在触及五个月高点之后回吐涨幅，之前法国中间派总统候选人马克龙在第一轮投票中获胜，降低了第二轮投票带来反建制冲击的风险。 亚洲市场中午时分，欧元兑美元 涨1.1%至1.0844美元，盘初一度摸至1.0940，为11月10日以来最高水准。 中间派候选人马克龙周日朝着法国总统的宝座大大跨出一步，拿下首轮投票，将在5月7日决胜轮中与极右翼候选人勒庞对决。 马克龙的胜利令他成为下个月第二轮投票的领跑者，也标志着主导法国政治60年的中间偏右和中间偏左两大阵营遭到了重大失利。 欧元兑日圆 跳涨2.1%至119.34，此前触及一个月高位120.935。 市场参与方表示，第一轮投票后的压力缓解带动空头回补，提振欧元，并触发止损单，不