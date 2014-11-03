欧洲汇市：英镑兑欧元升至一个月高位，受英国制造业数据优于预期激励

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透伦敦11月3日 - 英镑兑欧元周一涨至一个月最高水平，此前公布的英国制造业采购经理人指数(PMI)优于预期，凸显英国和欧元区经济前景的迥异。
Markit/CIPS英国10月制造业PMI传来利好消息，凸显出英国仍是欧洲成长稳健的经济体之一。10月PMI从51.5升至53.2，触及7月以来最高水平，高于路透调查分析师预估的51.2。
欧元区周一发布的企业调查显示，欧元区10月制造业活动扩张速度略慢于先前所想，因工厂虽进一步祭出价格折扣，却无法带动更多新订单。
“从所有的发展来看，英镑的表现非常好，”伦敦摩根士丹利银行欧洲外汇策略主管Ian Stannard说,“这个数据将是锦上添花，欧元-英镑将回落至一个月左右前的低位。”
英镑兑欧元 报在0.78105英镑，日内涨幅0.25%，和9月30日创下的逾两年高位0.7766仅咫尺之遥。
英镑兑美元 触及1.6027美元，然后回落，尾盘跌0.1%，报1.5975。
上周英镑兑美元走势艰困，因英国央行官员强调利率维持在纪录低点的时间可能比原先预想的更长。
英镑兑日圆 上升至六年高点182.17日圆。日本央行上周意外放宽政策之后日圆即受重创。(完)
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路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申