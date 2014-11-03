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市场报道 | 2014年 11月 3日 星期一 23:51 BJT

欧洲汇市：英镑兑欧元升至一个月高位，受英国制造业数据优于预期激励

路透伦敦11月3日 - 英镑兑欧元周一涨至一个月最高水平，此前公布的英国制造业采购经理人指数(PMI)优于预期，凸显英国和欧元区经济前景的迥异。

Markit/CIPS英国10月制造业PMI传来利好消息，凸显出英国仍是欧洲成长稳健的经济体之一。10月PMI从51.5升至53.2，触及7月以来最高水平，高于路透调查分析师预估的51.2。

欧元区周一发布的企业调查显示，欧元区10月制造业活动扩张速度略慢于先前所想，因工厂虽进一步祭出价格折扣，却无法带动更多新订单。

“从所有的发展来看，英镑的表现非常好，”伦敦摩根士丹利银行欧洲外汇策略主管Ian Stannard说,“这个数据将是锦上添花，欧元-英镑将回落至一个月左右前的低位。”

英镑兑欧元 报在0.78105英镑，日内涨幅0.25%，和9月30日创下的逾两年高位0.7766仅咫尺之遥。

英镑兑美元 触及1.6027美元，然后回落，尾盘跌0.1%，报1.5975。

上周英镑兑美元走势艰困，因英国央行官员强调利率维持在纪录低点的时间可能比原先预想的更长。

英镑兑日圆 上升至六年高点182.17日圆。日本央行上周意外放宽政策之后日圆即受重创。(完)

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