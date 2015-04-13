欧洲汇市：英镑兑美元反弹，因民调显示保守党支持度领先6个百分点

路透伦敦4月13日 - 英镑兑美元周一上涨，因一民调显示保守党的支持率较工党领先6个百分点，英国将在5月7日举行大选。

在亚洲交易时段，英镑兑美元一度跌至五年低位1.4567美元，之后在民调结果公布后，英镑在欧洲汇市一度攀升至1.4675美元，升0.3%。欧洲尾盘，英镑报1.4650美元，升0.1%。

英镑兑欧元 升0.3%，报0.72205英镑，在民调显示工党支持率上升后，英镑上周下滑。

不过在英国卫报进行的ICM民调结果显示由英国首相卡梅伦领导的保守党支持率增加了三个百分点，至39%，而工党支持率下滑了两个百分点至33%。

许多伦敦当地交易商表示，由工党主导的政府将对英镑不利；伦敦当地向来倾向支持右翼党派。不过许多外国投资人不但担心行政效率不彰前景可能使之无法处理英国双赤字问题，同时也担心保守党所提出的是否续留欧盟公投的承诺。

多数民调显示，保守党和工党的支持率不相伯仲，较小政党表现出的强势竞争力令市场头晕眼花，孰能胜出乃至是否能组成稳定政府都存有悬念。

丹麦盛宝银行(Saxo Bank)高级市场分析师Nick Beecroft表示，预计选举前景不明朗，可能令英镑兑强势美元保持非常疲弱，仍预计未来几周英镑将跌至1.40美元。

摩根士丹利则预计英镑在6月底前将跌至1.39美元。(完)

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