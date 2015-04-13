欧洲汇市：英镑兑美元反弹，因民调显示保守党支持度领先6个百分点

《中国2017年4月宏观数据路透调查中值一览表》--5月12日
路透北京5月12日 - 以下为中国2017年4月主要宏观经济指标路透调查预测中值一览表。 各指标数据 2017年 2016年 （除注明外，均为同比%） 4月实际 4月预测 3月 2月 1月 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 值 值 居民消费价格指数(CPI) 1.2 1.1 0.9 0.8 2
路透伦敦4月13日 - 英镑兑美元周一上涨，因一民调显示保守党的支持率较工党领先6个百分点，英国将在5月7日举行大选。
在亚洲交易时段，英镑兑美元一度跌至五年低位1.4567美元，之后在民调结果公布后，英镑在欧洲汇市一度攀升至1.4675美元，升0.3%。欧洲尾盘，英镑报1.4650美元，升0.1%。
英镑兑欧元 升0.3%，报0.72205英镑，在民调显示工党支持率上升后，英镑上周下滑。
不过在英国卫报进行的ICM民调结果显示由英国首相卡梅伦领导的保守党支持率增加了三个百分点，至39%，而工党支持率下滑了两个百分点至33%。
许多伦敦当地交易商表示，由工党主导的政府将对英镑不利；伦敦当地向来倾向支持右翼党派。不过许多外国投资人不但担心行政效率不彰前景可能使之无法处理英国双赤字问题，同时也担心保守党所提出的是否续留欧盟公投的承诺。
多数民调显示，保守党和工党的支持率不相伯仲，较小政党表现出的强势竞争力令市场头晕眼花，孰能胜出乃至是否能组成稳定政府都存有悬念。
丹麦盛宝银行(Saxo Bank)高级市场分析师Nick Beecroft表示，预计选举前景不明朗，可能令英镑兑强势美元保持非常疲弱，仍预计未来几周英镑将跌至1.40美元。
摩根士丹利则预计英镑在6月底前将跌至1.39美元。(完)
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全部现汇报价 (编译 李军; 审校 利棣儿)
路透北京5月12日 - 以下为中国2017年4月主要宏观经济指标路透调查预测中值一览表。 各指标数据 2017年 2016年 （除注明外，均为同比%） 4月实际 4月预测 3月 2月 1月 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 值 值 居民消费价格指数(CPI) 1.2 1.1 0.9 0.8 2
以下为路透中文新闻为您整理的5月8日-12日当周中国金融市场摘要: 汇市: --人民币兑美元当周跌0.04%。本周市场进入“一带一路”峰会前的稳定行情，汇价走势平稳，日内有效波动仅几十点。由于缺乏交易机会，部分机构自营盘在即期市场参与倒量，争取年度排名；而由于近期汇价持稳，客盘结汇也有所增加，市场相对平衡。短期汇市缺乏主题，料将延续窄幅横盘。 公开市场操作: --中国金融监管强势推进中，金融市场随之波动加剧，央行当周重启逆回购操作同时，并辅以PSL和MLF超额续做，通过“组合拳”出手投放流动性。业内人士称，为配合强监管，央行操作亦注意把控节奏，维稳意图明显，短期资金面呈稳中向好态势。
路透香港5月12日 - 中国交通银行周五称，旗下投行分支交银国际以接近招股价区间低端定价，香港首次公开发售（IPO）集资17.87亿港元。