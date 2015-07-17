欧洲汇市：英镑贸易加权指数升至七年半高位，创2010年来最长周线连涨

路透伦敦7月17日 - 英镑贸易加权指数周五飙升至七年半高点，此前英国央行总裁卡尼暗示在年末左右升息。

市场认为卡尼的讲话暗示，升息时间最早可能在11月或2月，届时英国央行将公布季度通胀报告。

受卡尼讲话影响，英镑兑欧元 涨至逾七年半高点0.69445英镑。在美元全面上涨的情况下，英镑兑美元仍攀升0.1%，报1.5618美元，此前触及1.5673美元高位。

这助推英镑贸易加权指数 升至94.5，为2008年3月以来最高位。即使在之后出现最小的回落后，英镑仍可能连续第七周周线上涨，为2010年1月以来最长升势。

“(卡尼)此番讲话提高了英国央行年底之前开始升息的可能性，”三菱东京日联银行汇市分析师Lee Hardman称。

“英国央行开始升息的最早时间点有可能是11月，甚至比美联储还早，如果美联储推迟加息直至12月的话。”

英国央行总裁卡尼周四表示，到今年年底前后，是否决定加息将更受关注，这是他对于英国央行下次调整政策时间的最明显暗示。卡尼周四重申，若加息也只是从0.5%的纪录低位逐步调高，而且也将低于之前的水准。

卡尼也表示，英镑升值具有传导性，一直对疲弱的英国整体通胀率产生影响，而且由于欧元区和英国的货币政策方向背离，两者之间的关联性非常强。

6月英国通胀率和上年同期持平，离英国央行2%的目标很远。

“除非我们看到经济数据尤其是通胀和薪资数据大幅上升，否则我们认为英镑这波涨势可能会失去部份动能，在当前水准做多英镑也许不是好选择，”Forex.com的研究主管Kathleen Brooks表示。(完)

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