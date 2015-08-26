欧洲汇市：英镑兑美元触及两周低位，因美国耐久财订单数据强劲

路透伦敦8月26日 - 英镑兑美元周三跌至两周低位，因强劲的美国数据提振美元，今日汇市恢复相对平静，减弱了对避险货币的买需。

周三公布的数据显示，美国不包括飞机的非国防资本财订单7月增长2.2%，为去年6月以来最大月增幅，且轻松超过预期。

“美元受耐久财订单数据提振，前一个月数据被上修也有帮助。但数据是否足以重燃对美国联邦储备理事会(FED/美联储)9月升息的预期仍不得而知，”一位现货交易员表示。

英镑兑美元 下跌0.8%，至8月12日以来最低1.5562美元，股市近几日大幅震荡，投资者对英国升息时机越来越不确定。

货币市场已将英国央行升息时点推后至大约明年第三季，不再是三周前该央行发布季度通胀报告时所预期的明年年初。

继中国令人民币贬值及最新数据显示更多经济疲弱迹象后，近几日围绕经济成长放缓的担忧加剧。这些因素均加重中国股市抛盘力度，并导致全球股市随之动荡。

英镑兑欧元 上扬0.4%，报0.7306英镑，周一触及三个月低位0.7421英镑，当日跌幅超过2%，为2009年来最大跌幅。欧元是近期市场震荡的大赢家，因投资者出脱卖出欧元买入较高收益或较高风险货币的套利交易。

英镑贸易加权指数 回落至92.7，低于上周触及的七年高位94.80。