欧洲汇市：英镑跌向1.22美元，录得6月英国公投退欧以来最差四日表现

* 闪跌导致英镑录得退欧公投以来最差四日表现

* 英国央行委员桑德斯称不意外英镑会进一步走低

* 挪威主权财富基金称英镑走疲理由充分

路透伦敦10月11日 - 英镑兑美元周二下挫1%，跌穿1.23美元，英国高阶官员和投资者表示，英镑可能进一步走低。继上周五闪跌10%后，英镑仍未能收复失地。

英镑过去四日的表现为6月公投退欧以来最差，且英国央行政策委员桑德斯警告称，退欧道路“不平坦”，可能大大拖慢成英国经济长步伐。

“鉴于英国经常帐赤字的规模和持续时间，如果英镑进一步走低，我不会感到意外，但对于英镑是否会进一步贬值，我很不确定，”桑德斯在提交给议会的一份书面报告中写道。

与其它英国央行官员一样，他对央行将如何应对英镑续跌态度乐观，他表示，可能会忽略英镑走软对通胀的影响。前英央行总裁金恩周一接受天空新闻访问时表示，英镑走软是“受欢迎的变化”。

交易商称，这让市场更坚信英国政府将会“硬性退欧”。

英镑兑美元 下跌1%，报1.2220美元，英镑兑欧元 也走软， 报0.9035英镑。英国央行数据显示，英镑贸易加权指数 跌至2009年初来的低位。

“我们仍认为英镑有进一步走低的风险，尤其是兑美元，但我们必须非常清醒地认识到，英镑不会一路直线下行，”摩根大通资产管理的全球策略师Thushka Maharaj表示。

“鉴于近期英国数据合理强劲，但长期前景转弱，市场预计英国央行今年暂时不会进一步降息，”，他补充说，他们仍看空英镑长期前景，但预计短期内将会反弹。

全球最大财富基金，英国股票和英债的主要持有人挪威主权财富基金告诉路透，英镑上周五闪跌属修正走势，反应市场对英国经济的预期。

主要银行基本上坚持对于英镑兑美元维持在1.20-1.25左右的预估。但上周五英镑闪跌还是让人怀疑英镑兑美元跌至平价是否真的不可能。

他们想知道，如果英国经济滑坡且企业搬往欧洲，英国是否能够继续吸引大规模资金流来为经常账赤字提供资金支持。

如果答案是否定的，那么英镑需要继续大幅下滑，才能放缓进口并提高出口商竞争力。(完)

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