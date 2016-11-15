重发-欧洲汇市：英镑再度受创，因泄露的文件显示缺乏完整脱欧计划

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
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路透伦敦11月15日 - 英镑周二普遍下跌，兑欧元回吐之前三日录得的多数涨幅，因投资者关注目光再度转回到英国退欧所带来的政治风险。
一份被泄露的备忘录直接促发了英镑跌势，该文件显示，英国没有一个整体的脱欧计划，因首相特雷莎梅政府的内部分歧，也许需要六个月的时间才能达成统一的脱欧计划。
英首相发言人称政府已设定退欧时间表，驳斥外泄备忘录指英国没有整套退欧计划的说法。但这份报告却与许多机构投资者所表示的担忧是一致的，即英国政府在避免经济遭受脱欧进程打击方面没有一个明确的计划。
“美国投资圈在过去几日对不利的欧洲政局感到兴奋，”Millennium Global资产组合投资联合负责人Richard Benson称。
通胀数据低于预期，不到英国央行2%目标的一半，也增添了英镑下行压力。
债市普遍走低，市场对于明年欧洲多国大选的担忧急剧升温，这些都在过去一周推动美元兑欧元大幅上涨，为任何因押注英镑6月后大跌而想锁定获利的投资者提供了掩护。
但在明年初正式与欧盟进行退欧谈判之前，投机客和许多长期投资者仍选择“沽空”英镑。
英镑/欧元 最多下跌1.3%至0.8707英镑，后回升至0.8640英镑，兑美元 跌0.5%至1.2415美元。
“我们的基本情景假设是，英退欧谈判过程将不会很顺利，那种不确定性将持续，”汇控外汇策略全球主管David Bloom在G10货币特别报告中称。
“我们因此继续认为英镑存在很大的下档风险，预计英镑/美元今年年底位于1.20美元，2017年底位于1.10美元。”(完)
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美国大型银行股周五没有令市场失望，美国银行、摩根大通和富国银行均发布好于分析师预估的业绩获利。他们还对2017年的业绩表示乐观，这是他们在特朗普胜选以来对业绩的首次公开表态。
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