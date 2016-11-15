重发-欧洲汇市：英镑再度受创，因泄露的文件显示缺乏完整脱欧计划

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路透伦敦11月15日 - 英镑周二普遍下跌，兑欧元回吐之前三日录得的多数涨幅，因投资者关注目光再度转回到英国退欧所带来的政治风险。

一份被泄露的备忘录直接促发了英镑跌势，该文件显示，英国没有一个整体的脱欧计划，因首相特雷莎梅政府的内部分歧，也许需要六个月的时间才能达成统一的脱欧计划。

英首相发言人称政府已设定退欧时间表，驳斥外泄备忘录指英国没有整套退欧计划的说法。但这份报告却与许多机构投资者所表示的担忧是一致的，即英国政府在避免经济遭受脱欧进程打击方面没有一个明确的计划。

“美国投资圈在过去几日对不利的欧洲政局感到兴奋，”Millennium Global资产组合投资联合负责人Richard Benson称。

通胀数据低于预期，不到英国央行2%目标的一半，也增添了英镑下行压力。

债市普遍走低，市场对于明年欧洲多国大选的担忧急剧升温，这些都在过去一周推动美元兑欧元大幅上涨，为任何因押注英镑6月后大跌而想锁定获利的投资者提供了掩护。

但在明年初正式与欧盟进行退欧谈判之前，投机客和许多长期投资者仍选择“沽空”英镑。

英镑/欧元 最多下跌1.3%至0.8707英镑，后回升至0.8640英镑，兑美元 跌0.5%至1.2415美元。

“我们的基本情景假设是，英退欧谈判过程将不会很顺利，那种不确定性将持续，”汇控外汇策略全球主管David Bloom在G10货币特别报告中称。

“我们因此继续认为英镑存在很大的下档风险，预计英镑/美元今年年底位于1.20美元，2017年底位于1.10美元。”(完)

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