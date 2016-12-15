欧洲汇市：英镑/美元创两个月最大单日跌幅，因美元大涨

路透伦敦12月15日 - 英镑兑美元周四跌至近三周低点，投资人对明年美国加息的预期升温，带动美元兑主要货币全线大涨。

美国联邦储备理事会(FED/美联储)周三将明年加息次数预估由两次，每次25个基点，上调至三次，每次25个基点，带动美元走强。

美元今日进一步获得买盘，先是拖累欧元跌穿了去年3月以来坚守的支撑位，而后英镑兑美元 也跌穿了1.24美元，为11月底来首见。

英镑兑美元今日1.3%的跌幅为逾两个月最大，英镑兑欧元 则上涨0.1%，报0.8370英镑。

“今天就是美元行情，真的没有其他题材，”澳洲银行NAB策略师Gavin Friend表示。

在英国央行今日决定维持利率不变后，英镑随即出现一个大的走势，但交易商表示，这主要是受美元－欧元走势影响。

过去六周英镑表现强劲，在11月录得八年最佳月度表现，一度有望自9月初来首次重返1.30美元。

但明年英国开始退欧磋商的风险，加上利率前景的差异，继续打压英镑兑美元。(完)

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