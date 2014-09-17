欧洲汇市：英镑触及日高，因就业及薪资数据好于预期

《路透晚报》--4月20日日间新闻摘要（中港台）
中国国务院周三召开常务会议，决定推出进一步减税举措，预计今年将再减轻各类市场主体税负3,800多亿元人民币；其中包括继续推进营改增，简化增值税税率结构，从7月1日起，将增值税税率由四档减至17%、11%与6%三档，将农产品、天然气等增值税税率从13%降至11%。
路透伦敦9月17日 - 英镑周三触及9月5日以来最高水平，此前公布的失业和薪资数据好于预期，令英国央行近几个月升息的几率提高。
数据公布后不久，英镑兑美元 触及日高1.6337美元，随后回落至1.6313美元，日内上涨0.25%。苏格兰独立公投的几项民调显示，反对阵营领先，对英镑构成支撑。
英镑兑欧元 上涨0.2%，至0.7949英镑。(完)
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中国国务院周三召开常务会议，决定推出进一步减税举措，预计今年将再减轻各类市场主体税负3,800多亿元人民币；其中包括继续推进营改增，简化增值税税率结构，从7月1日起，将增值税税率由四档减至17%、11%与6%三档，将农产品、天然气等增值税税率从13%降至11%。
“整体人气是，每个人都认为金价在周末前至少触及1,300美元。对于地缘政治问题的担忧确实在影响人们的想法，”新加坡Kaloti Precious Metals总经理Spencer Campbell说道。
路透上海4月20日 - 中国财政部周五将招标续发行30年期固息国债。路透调查显示，金融监管发力令降杠杆压力继续加大，导致银行委外赎回步伐也有所加快，目前债市一二级均未脱弱势，而明日30年新债作为超长品种，需求料更显有限，定位或略高于二级水平，预测均值为3.87%。