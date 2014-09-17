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货币新闻 | 2014年 9月 17日 星期三 16:54 BJT

欧洲汇市：英镑触及日高，因就业及薪资数据好于预期

路透伦敦9月17日 - 英镑周三触及9月5日以来最高水平，此前公布的失业和薪资数据好于预期，令英国央行近几个月升息的几率提高。

数据公布后不久，英镑兑美元 触及日高1.6337美元，随后回落至1.6313美元，日内上涨0.25%。苏格兰独立公投的几项民调显示，反对阵营领先，对英镑构成支撑。

英镑兑欧元 上涨0.2%，至0.7949英镑。(完)

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