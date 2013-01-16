欧洲汇市: 英镑兑美元触及七周低位,经济低迷和惠誉警告带来冲击

中国经济：雄安新区严禁大规模开发房地产，严防炒地炒房投机行为--副总理
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
* 英镑跌至1.5976美元,可能进一步下挫
* 惠誉警告英国AAA债信评等存在调降风险
* 英镑兑欧元接近九个半月低位
路透伦敦1月16日 - 英镑兑美元周三跌至七周低点,受累于经济忧虑和惠誉警告若英国债务水平持续上升,将调降该国债信评等.
英镑兑美元 下跌0.5%至11月28日迄今低位1.5976美元,交易商称有一家英国清算机构卖盘,并表示英镑跌破1.60美元后停损卖单触发,令英镑扩大跌势.
"经济是一个相当值得担忧的方面.英国的贸易和预算赤字水平很高."Saxo外汇分析师John Hardy表示.
"我开始将对英镑的观点修正为偏向下档,"他表示,并称更多负面的英国经济数据将提升英国央行通过量化宽松政策增加印钞的可能性.
惠誉在周二稍晚参加Reuters Insider电视访谈时警告称,"英国(评等遭调降的)风险明显加大",如果3月预算显示债务持续增加则将采取行动.
欧元区忧虑减弱,令部分投资者开始怀疑英镑此前的避险作用,该货币也因此受到冲击.
英镑兑欧元亦下跌.欧元/英镑 涨0.25%至0.8301英镑,并逐步接近周一触及的九个半月高位0.8326英镑.
本周有消息称英国音乐制品与DVD零售商HMV 破产,令人们对该国经济的担心情绪进一步加深.分析师表示,周五英国零售销售数字公布前,投资者或处于担忧状态.(完)
全球汇市简讯 英文汇市简讯页面
汇市主要消息预告 汇市技术面解析
国际汇市报导 汇率路透调查
所有外汇新闻 指标利率一览
美加经济指标预测 欧洲经济指标预测
英镑报导 瑞郎报导
澳元报导 加元报导
人民币报导 台币报导
亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价
纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 洪曦; 审校 李军)
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。
路透北京4月15日 - 据新华社周六报导，美国财政部周五发布针对主要贸易对象的国际经济和汇率政策报告指出，包括中国在内的美国主要贸易伙伴并未操纵货币汇率以获取不公平贸易优势，但继续将中国、日本、德国、韩国等6个经济体列入汇率政策监测名单。