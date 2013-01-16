欧洲汇市: 英镑兑美元触及七周低位,经济低迷和惠誉警告带来冲击

* 英镑跌至1.5976美元,可能进一步下挫

* 惠誉警告英国AAA债信评等存在调降风险

* 英镑兑欧元接近九个半月低位

路透伦敦1月16日 - 英镑兑美元周三跌至七周低点,受累于经济忧虑和惠誉警告若英国债务水平持续上升,将调降该国债信评等.

英镑兑美元 下跌0.5%至11月28日迄今低位1.5976美元,交易商称有一家英国清算机构卖盘,并表示英镑跌破1.60美元后停损卖单触发,令英镑扩大跌势.

"经济是一个相当值得担忧的方面.英国的贸易和预算赤字水平很高."Saxo外汇分析师John Hardy表示.

"我开始将对英镑的观点修正为偏向下档,"他表示,并称更多负面的英国经济数据将提升英国央行通过量化宽松政策增加印钞的可能性.

惠誉在周二稍晚参加Reuters Insider电视访谈时警告称,"英国(评等遭调降的)风险明显加大",如果3月预算显示债务持续增加则将采取行动.

欧元区忧虑减弱,令部分投资者开始怀疑英镑此前的避险作用,该货币也因此受到冲击.

英镑兑欧元亦下跌.欧元/英镑 涨0.25%至0.8301英镑,并逐步接近周一触及的九个半月高位0.8326英镑.

本周有消息称英国音乐制品与DVD零售商HMV 破产,令人们对该国经济的担心情绪进一步加深.分析师表示,周五英国零售销售数字公布前,投资者或处于担忧状态.(完)

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