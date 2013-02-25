欧洲汇市: 英镑下跌,因英国信贷评等被下调而受创

* 英镑进一步受创,此前穆迪下调该国评等

* 英国经济疲弱及更多货币宽松举措的风险拖累英镑下跌

* 年初迄今,英镑兑欧元和美元下跌7%

* 英镑兑美元跌至两年半低位,兑欧元跌至16个月低点

路透伦敦2月25日 - 英镑兑一篮子主要货币周一下跌至2011年7月来的最低,今日是穆迪调降了英国AAA信贷评等后的首个交易日.

预计英镑在未来几周将进一步下跌,因英国经济前景黯淡,预期英国央行进一步放宽货币政策,以及越来越多的证据显示,在寻求经济再平衡及鼓励出口的过程中,英国央行愿意看到英镑走软.

"投资人对英镑将仍然感到不安,"Altana Hard Currency Fund投资组合经理Ian Gunner说,"目前,货币政策因素的影响力更为明显,上周公布的会议记录显示,英国央行可能将推出更多宽松举措."

英国财政大臣欧思邦面临的要求他调整财政政策,采取更多行动促进经济成长的压力与日俱增.尽管分析师预期欧思邦的预算案将维持灭赤举措,但英国联合政府内部的紧张情绪可能损害英镑未来几周的表现.

英镑兑美元 低见1.5073美元,为2010年7月中来最低.交易商表示,如果英镑显示任何向1.53美元反弹的迹象,卖家将再次浮现.英镑贸易加权指数 触及78.10的19个月低位.欧元兑英镑 升1.6%,至0.8798英镑的16个月高位.

今年迄今,英镑兑美元跌约7%,兑欧元下滑约7.3%.

周五穆迪表示,英国经济成长前景疲弱,已经导致政府的赤字削减计划脱离正轨,因此决定将其评级从Aaa下调一个级距至Aa1. (完)

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