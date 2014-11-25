欧洲汇市：英镑下滑，关注英国央行总裁卡尼稍晚国会证词

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
卡尼将在1000GMT发表讲话
德国商业银行技术分析师称，上周英镑似在1.5592美元形成底部，但可能不足以阻止其下跌。
英镑兑欧元 和美元 双双下跌0.1%，分别报0.7932英镑和1.5679美元。
Gallo预计三个月后英镑兑美元跌至1.53美元，不过他表示，这尚未反映围绕明年5月选举的政治担忧。这次选举看来势将给英镑带来压力。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 朱晓军/王丽鑫；审校 张明钧)
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透纽约4月21日 - 美国股市周五小幅收低，因投资者在竞争激烈的法国大选第一轮投票前保持谨慎，但标普500指数三周来首次录得周线涨幅。
ICE-7月棉花期货收涨0.22美分，或0.28%，报每磅79.33美分，盘中交易区间为78.67-79.38美分。昨日触及一个月高位79.39美分。