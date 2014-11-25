欧洲汇市：英镑下滑，关注英国央行总裁卡尼稍晚国会证词

卡尼将在1000GMT发表讲话

德国商业银行技术分析师称，上周英镑似在1.5592美元形成底部，但可能不足以阻止其下跌。

英镑兑欧元 和美元 双双下跌0.1%，分别报0.7932英镑和1.5679美元。

Gallo预计三个月后英镑兑美元跌至1.53美元，不过他表示，这尚未反映围绕明年5月选举的政治担忧。这次选举看来势将给英镑带来压力。(完)

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