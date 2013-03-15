欧洲汇市：英国央行总裁谈话激励英镑走坚，但下行趋势仍在

相比之下，美国经济展示出持续恢复的迹象，这让市场愈发猜测美联储可能会比很多人预期的更早地停止量化宽松政策。

英镑兑美元 上涨0.4%，报1.5135美元，延续过去两日录得的1.2%涨幅。阻力位预计在3月5日高点1.52美元附近，在该水准之上据称有卖单。

欧元兑英镑 下跌0.1%，报0.8610英镑，脱离周二触及的两周高点0.8793英镑，且距离一个月低点0.85745英镑不远。

金恩周四曾表示，英国央行未寻求让英镑进一步贬值，并称目前看来英镑估值合理。

本周稍早，疲弱的制造业产出加入近来一系列低迷数据的行列，引发市场担心英国经济或走向四年的第三度衰退。

“当前英镑的涨势将不会构成趋势的转变，”摩根士丹利在一份晨报中表示。“...英镑/美元接近1.54美元水平是卖出的机会。”(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

汇市主要消息预告 汇市技术面解析

国际汇市报导 汇率路透调查

所有外汇新闻 指标利率一览

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

英镑报导 瑞郎报导

澳元报导 加元报导

人民币报导 台币报导

亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价