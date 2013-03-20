欧洲汇市：英镑兑美元和欧元下跌，关注英国央行会议记录及预算案

央行总裁金恩上个月投票支持扩大量化宽松规模。但是此后，英镑一直急跌，引发市场担忧英镑疲软将加大物价压力。金恩曾表示英镑当前估值合理，此前则是倡言汇价走软以提振出口。

交易商称，若本月支持扩大量化宽松规模的委员减少甚至不变，则英镑可能会跳涨。

另外一方面，若有其他委员选择支持量化宽松，则英镑可能走软。英国就业数据定于0930GMT公布，但该数据不太可能使英镑大幅波动。

英镑兑美元 跌0.3%至1.5202美元，远低于上周五的高点1.5177美元，交易商该水准有卖单，且止损单埋在1.52美元之上。

Caxton FX外汇分析师Richard Driver称，“我们预计五比四投票支持扩大量化宽松，且考虑到预算案也会黯淡，这将加大英镑的跌势。”