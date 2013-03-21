欧洲汇市：宽松政策希望落空推高英镑，聚焦于稍后出炉的数据

英镑兑美元 日内上涨0.2%，报1.5133，距周三触及的两周高位1.5187不远。据称在1.5100和1.5200水平有期权到期，可能使汇价徘徊在这些水平附近。

“我想短期内英镑兑美元可能保持高位，我们可能看到英镑兑美元空仓的解除，”巴黎银行分析师Michael Sneyd称。

2月零售销售料较前月好转。尽管这可能帮助提振英镑，但分析师称英镑可能在1.5200水平上方遇阻，因多数投资者仍倾向于在高位抛盘。

分析师称，尽管英国财政大臣欧思邦维持英国央行的通胀目标在2%不变，但他对未来采取非常规政策持支持态度。

欧元兑英镑 跌0.5%，至0.8520英镑，接近周二触及的五周低位0.85055英镑。(完)

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