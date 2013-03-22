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市场报道 | 2013年 3月 22日 星期五 17:22 BJT

欧洲汇市：英镑兑欧元接近五周高位，受塞浦路斯相关担忧提振

周四公布的数据显示英国公共赤字减少，而且零售销售增长，促使许多最近几周做空英镑的投资者削减空仓，亦给英镑带来支撑。

由于经济前景略微乐观一些，英镑兑美元上涨0.1%至1.5188，逼近周四所及三周高位1.5210。

部分策略师表示，虽然英镑兑欧元有进一步上涨的空间，但英镑兑美元或许很难继续上扬。

巴克莱资本预计，英镑兑美元六个月后将为1.47。(完)

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