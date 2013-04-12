欧洲汇市：英镑兑美元接近七周高位，兑日圆逼近三年半高位

欧洲汇市：好于预期的英国服务业数据给英镑带来生机
路透伦敦4月5日 - 英镑周三跳升，之前数据显示，英国3月服务业活动指数触及三个月高位，部份缓解了因制造业和建筑业调查显示增长放缓而引发的对经济体质的担忧。
欧元兑英镑 下跌0.2%至0.8498。英镑兑日圆 交投于152.75，距离前日触及的三年半高位153.85不远。自日本央行上周宣布激进的刺激举措后，英镑兑日圆已经攀升了近9%。
分析师指出，日本央行释出的流动性已经促使投资者涌向更高收益资产，但英镑从中获得的益处恐怕只是暂时的。
“英镑获得一些支撑，但我怀疑这种升势能否持续。”摩根士丹利的欧洲外汇策略部主管Ian Stannard表示，“数据方面仍然好坏不一，针对英镑也没有浮现出很多令人鼓舞的迹象。增长疲弱的前景，通胀预期的上升和弹性货币政策，最终将共同对英镑构成负面影响。”（完）
(编译 高琦 审校 隋芬)
路透伦敦4月5日 - 英镑周三跳升，之前数据显示，英国3月服务业活动指数触及三个月高位，部份缓解了因制造业和建筑业调查显示增长放缓而引发的对经济体质的担忧。
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