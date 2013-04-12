欧洲汇市：英镑兑美元接近七周高位，兑日圆逼近三年半高位

欧元兑英镑 下跌0.2%至0.8498。英镑兑日圆 交投于152.75，距离前日触及的三年半高位153.85不远。自日本央行上周宣布激进的刺激举措后，英镑兑日圆已经攀升了近9%。

分析师指出，日本央行释出的流动性已经促使投资者涌向更高收益资产，但英镑从中获得的益处恐怕只是暂时的。

“英镑获得一些支撑，但我怀疑这种升势能否持续。”摩根士丹利的欧洲外汇策略部主管Ian Stannard表示，“数据方面仍然好坏不一，针对英镑也没有浮现出很多令人鼓舞的迹象。增长疲弱的前景，通胀预期的上升和弹性货币政策，最终将共同对英镑构成负面影响。”（完）