版本:
中国
市场报道 | 2013年 5月 9日 星期四 16:33 BJT

欧洲汇市：英镑在工业生产数据出炉前走势迟滞，任何涨势都将受限

“我们预计英国央行今天不会采取任何行动，尤其是近来英国数据给人意外惊喜，似乎减弱了对量化宽松的争论之声，”摩根士丹利分析师在研报中写道。他们认为英镑反弹是卖出的良机。

英国公布好于预期的工业生产数据，英国3月制造业产出较前月增长1.1%，预估为增长0.3%，较上年同期下滑1.4%。

数据公布后，英镑兑美元 升至盘中高点1.5583美元，欧元兑英镑 跌至盘中低点0.8450英镑。(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

汇市主要消息预告 汇市技术面解析

国际汇市报导 汇率路透调查

所有外汇新闻 指标利率一览

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

英镑报导 瑞郎报导

澳元报导 加元报导

人民币报导 台币报导

亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价

纽约盘现汇报价 全部现汇报价

(编译 隋芬/李春喜; 审校 侯向明/田建华)

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐