欧洲汇市：英镑兑美元脱离六周低位，关注英国经济数据及央行会议纪录

《中国2017年3月宏观数据路透调查中值一览表》--4月13日
路透北京4月13日 - 以下为中国2017年3月主要宏观经济指标路透调查预测中值一览表。 实际国内生产总值(GDP) 季度 2017年一季 2016年四 三季 二季 16年一季 2015年四 三季 二季 15年一 季 季 季 实际值 预测值 GDP（同比% ~ 6.8 6.8 6.7 6.7 6.7 6.8 6.9 7 7 ）
英镑兑美元 涨0.2%至1.5202美元，脱离上周五所及低点1.5158，当时美联储官员呼吁开始放缓量化宽松计划下的购债操作，提振美元上涨。
除英国数据外，市场也将聚焦美联储主席贝南克周三的国会证词，以判断他是否也支持缩减量化宽松。
“基本上英国的局势较为光明，但现在全取决于美元，在预期贝南克立场可能变强硬之际，谁都想做多美元，”Western Union Business Solutions分析师Nawaz Ali说。
但他表示，如果周三的英国央行会议记录“凸显英国央行信心上升”，则可能有助于英镑。
进一步下跌则将下看4月4日低位1.5034美元，但交易商说，鉴于1.5150上方存在买单，该处应能暂时守住。
欧元兑英镑 持稳在0.8458英镑，守在技术图支撑位0.8398上方，这是4月26日所及的1月底以来最低位。交易员称买单挂在从0.8420到0.8440区域。
目前，英国经济前景好转且英国央行料暂时维持货币政策不变，而欧洲央行(ECB)再次降息的预期升温，这些都可能令英镑兑欧元维持坚挺。(完)
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(编译 隋芬; 审校 王兴亚)
路透北京4月13日 - 以下为中国2017年3月主要宏观经济指标路透调查预测中值一览表。 实际国内生产总值(GDP) 季度 2017年一季 2016年四 三季 二季 16年一季 2015年四 三季 二季 15年一 季 季 季 实际值 预测值 GDP（同比% ~ 6.8 6.8 6.7 6.7 6.7 6.8 6.9 7 7 ）
路透北京4月13日 - 中国银行间债市周四早盘现券收益率小跌，国债期货亦走高。交易员称，受到朝鲜局势以及海外市场美元和美债收益率下行的提振，收益率今日低开；但明显向好的外贸数据出炉后，收益率略有回升。
美国联邦储备委员会(FED/美联储)公布的贴现率会议记录显示，在3月中的货币政策会议前两周，12家地区联储中仅有七家支持上调贴现率。甚至在距离会议不到一周的3月9日，颇具影响力的纽约联储董事仍希望美联储保持贴现率不变，圣路易斯和明尼阿波利斯联储董事也希望维持贴现率不变。