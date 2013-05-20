欧洲汇市：英镑兑美元脱离六周低位，关注英国经济数据及央行会议纪录

英镑兑美元 涨0.2%至1.5202美元，脱离上周五所及低点1.5158，当时美联储官员呼吁开始放缓量化宽松计划下的购债操作，提振美元上涨。

除英国数据外，市场也将聚焦美联储主席贝南克周三的国会证词，以判断他是否也支持缩减量化宽松。

“基本上英国的局势较为光明，但现在全取决于美元，在预期贝南克立场可能变强硬之际，谁都想做多美元，”Western Union Business Solutions分析师Nawaz Ali说。

但他表示，如果周三的英国央行会议记录“凸显英国央行信心上升”，则可能有助于英镑。

进一步下跌则将下看4月4日低位1.5034美元，但交易商说，鉴于1.5150上方存在买单，该处应能暂时守住。

欧元兑英镑 持稳在0.8458英镑，守在技术图支撑位0.8398上方，这是4月26日所及的1月底以来最低位。交易员称买单挂在从0.8420到0.8440区域。

目前，英国经济前景好转且英国央行料暂时维持货币政策不变，而欧洲央行(ECB)再次降息的预期升温，这些都可能令英镑兑欧元维持坚挺。(完)

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