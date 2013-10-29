欧洲汇市：英镑兑欧元触及两个月低位，受累于经济疑虑

欧元债市：公债收益率小跌，投资人审慎等待两项关键法院裁决
这一裁决吸引了巨大的市场关注。投资者希望英国议会能够缓和“硬性退欧”的步调。在“硬性退欧”中，边境控制优先于单一市场准入问题。
“市场对英国央行如何通过升息应对楼市进一步上涨有些反应过度，”BMO欧洲外汇策略主管Stephen Gallo表示。
近来房价强劲上涨，以及就业市场等领域的强劲数据，使投资者对英国央行升息的预期提前。
不过，预期又有所降低，因最新公布数据显示，复苏可能没有想象的那么强劲。
Gallo预计欧元/英镑年内料在0.84-85英镑的区间波动，并称月末仓位调整也将压低英镑。
英镑兑美元 下跌0.3%至1.6096美元，料将在10月1日高点1.6260以及1.63处面临强劲阻力。(完)
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(编译/审校 杜明霞/李春喜)
这一裁决吸引了巨大的市场关注。投资者希望英国议会能够缓和“硬性退欧”的步调。在“硬性退欧”中，边境控制优先于单一市场准入问题。
韩国股市已并入韩国金融市场报导中，相关稿件请点选 (编译 张明钧/侯雪苹；审校 艾茂林/高琦)
路透上海1月24日 - 中国农业银行、天津银行等公布2017年同业存单发行计划，至此， 已有289家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模132,426亿元人民币。 不包括上海自贸区同业存单，2016年有507家银行公布同业存单发行计划，累计规模90, 710.6亿元。 以下为各家银行2017年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）： 发行主体 发行额度 主体评级 -------------------------------------------- 江苏银行 4,000 AAA 南充商行 500 AA+ 柳州银行 200 AA 上海银行 3,000 AAA 桐庐农商行 15 A+ 浙江富阳农商行 30 AA- 江