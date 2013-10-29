欧洲汇市：英镑兑欧元触及两个月低位，受累于经济疑虑

“市场对英国央行如何通过升息应对楼市进一步上涨有些反应过度，”BMO欧洲外汇策略主管Stephen Gallo表示。

近来房价强劲上涨，以及就业市场等领域的强劲数据，使投资者对英国央行升息的预期提前。

不过，预期又有所降低，因最新公布数据显示，复苏可能没有想象的那么强劲。

Gallo预计欧元/英镑年内料在0.84-85英镑的区间波动，并称月末仓位调整也将压低英镑。

英镑兑美元 下跌0.3%至1.6096美元，料将在10月1日高点1.6260以及1.63处面临强劲阻力。(完)

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